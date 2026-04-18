Россияне попытались прорваться на одном из направлений фронта на танках и мотоциклах — какие последствия

Военные 24-й бригады имени короля Даниила слаженным ударом артиллерии и дронов остановили штурмовую колонну врага, уничтожив бронетехнику и мотоциклетный десант окупантов.

Украинские бойцы разбили вражескую колонну, которая штурмовала Часов Яр

Дополнено новыми материалами

Оккупанты пошли на прорыв в полосе 24 ОМБр в районе города Часов Яр, применив 5 ББМ, танк, 10 мотоциклов, квадроциклы.

Об этом сообщает пресс-центр 24 бригады в Telegram.

Прорыв сорван

Как отмечается, разведка, дроны, артиллерия и пехота бригады сработали слаженно.

«Прорыв сорван. Противник успеха не имел», — говорится в сообщении.

Потери войск РФ

По данным бригады, войска РФ при попытке прорыва понесли потери.

Подтверждены потери врага:

  • 1 ББМ уничтожена, 1 повреждена;

  • 10 мотоциклов и 2 квадроцикла поражены;

  • 6 оккупантов ликвидированы, 6 ранены.

«Бой за город продолжается», — добавили в 24 ОМБр.

Напомним, в Донецкой области одним из самых сложных участков фронта сейчас район на север и северо-восток от Часов Яра — линия Марково — Миньковка — Никифоровка. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, ситуация на этом участке остается нестабильной, однако говорить о серьезных ошибках со стороны украинских военных пока не приходится.

