Россияне попытались прорваться на одном из направлений фронта на танках и мотоциклах — какие последствия
Военные 24-й бригады имени короля Даниила слаженным ударом артиллерии и дронов остановили штурмовую колонну врага, уничтожив бронетехнику и мотоциклетный десант окупантов.
Оккупанты пошли на прорыв в полосе 24 ОМБр в районе города Часов Яр, применив 5 ББМ, танк, 10 мотоциклов, квадроциклы.
Об этом сообщает пресс-центр 24 бригады в Telegram.
Прорыв сорван
Как отмечается, разведка, дроны, артиллерия и пехота бригады сработали слаженно.
«Прорыв сорван. Противник успеха не имел», — говорится в сообщении.
Потери войск РФ
По данным бригады, войска РФ при попытке прорыва понесли потери.
Подтверждены потери врага:
1 ББМ уничтожена, 1 повреждена;
10 мотоциклов и 2 квадроцикла поражены;
6 оккупантов ликвидированы, 6 ранены.
«Бой за город продолжается», — добавили в 24 ОМБр.
Напомним, в Донецкой области одним из самых сложных участков фронта сейчас район на север и северо-восток от Часов Яра — линия Марково — Миньковка — Никифоровка. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, ситуация на этом участке остается нестабильной, однако говорить о серьезных ошибках со стороны украинских военных пока не приходится.