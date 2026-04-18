Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 апреля 2026 года

Гороскоп на 20-26 апреля 2026 года / © Associated Press

20 апреля в 04:39 (gmt+3) Солнце входит в знак Тельца, и мир словно делает глубокий вдох после огненной скорости Овна. Темп замедляется, внимание смещается к телу, к материальным вопросам, к устойчивости. Но это только внешняя оболочка недели — под ней скрывается бурлящий, напряжённый и судьбоносный процесс, который будет нарастать с каждым днём, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Сразу после перехода Солнца в Тельца в Овне формируется редкая и взрывоопасная конфигурация: Меркурий, Марс и Сатурн соединяются в огненном знаке. Это сочетание даёт резкость, прямолинейность, конфликтность, но одновременно — невероятную концентрацию воли. Всю неделю люди говорят то, что давно держали внутри, и делают то, на что раньше не решались.

Такой аспект может давать как прорывы, так и столкновения. Он требует внимательности, дисциплины и умения не поддаваться импульсу. Но именно здесь рождаются первые внутренние решения, которые позже станут причиной внешних событий.

23 апреля Венера образует аспект соединения с Ураном, что приносит неожиданности, эмоциональные вспышки, внезапные перемены в отношениях, финансах и ценностях. Венера рядом с Ураном всегда приносит элемент сюрприза: от внезапных признаний до резких разрывов, от неожиданных покупок до новых источников вдохновения. Это энергия свободы, которая не терпит ограничений. Она может быть прекрасной, если идти ей навстречу, и разрушительной, если пытаться удержать то, что давно просится на выход.

24 апреля в 07:03, Венера входит в Близнецы, и эмоциональный фон становится легче, подвижнее, разговорчивее. После уранического толчка Венера в Близнецах переводит внимание на общение, обучение, обмен идеями. Люди легче идут на контакт, появляется желание обучаться и путешествовать. Это время флирта, лёгких встреч, интеллектуальных искр и новых социальных связей.

Но расслабляться рано. 25 апреля Солнце образует квадрат с Плутоном, и это один из самых напряжённых моментов недели. Плутон вскрывает скрытое, обнажает слабые места, заставляет столкнуться с тем, что мы избегали. Это аспект трансформации, который может проявляться как внутреннее давление, как борьба за власть, как необходимость отпустить старое.

И наконец, кульминация недели — 26 апреля в 03:51 Уран входит в знак Близнецов, открывая новый семилетний цикл. Уран в Близнецах приносит ускорение, информационные революции, технологические скачки, новые формы коммуникации, новые социальные структуры. Многие почувствуют, что «что‑то начинается», хотя словами это ещё не объяснить.

ОВЕН

Неделя начинается с поиска устойчивости, проходит через вспышки, откровения и внутренние кризисы, и завершается мощным ураническим толчком. Это время, когда важно быть внимательным к знакам, честным с собой и готовым к тому, что жизнь может повернуть в неожиданную сторону. Всё, что происходит в эти дни, — не случайность, а настройка на новый ритм будущего.

ТЕЛЕЦ

Основная задача недели — наладить взаимодействие с партнёрами и прийти к взаимопониманию по сложным вопросам. Разногласия, возникшие ранее, вполне закономерны, однако сейчас появляется возможность найти компромисс и выстроить более устойчивую модель сотрудничества. Предпринимателям и руководителям в этом процессе заметно помогут сотрудники: их инициативность, вовлечённость и нестандартный подход сыграют важную роль.

БЛИЗНЕЦЫ

Финансовая ситуация стабильна: доходы поступают регулярно, а расходы остаются в рамках запланированного. Есть вероятность возврата старых долгов, что дополнительно укрепит материальное положение. Совместные усилия позволят не только восстановить прежние связи, но и укрепить их, а также привлечь новых партнёров. Это положительно скажется на всех делах, запланированных на апрель.

РАК

Много событий в профессиональной сфере. Служащим важно проявить гибкость в общении с руководством и аккуратность в диалогах с оппонентами. Особенно это актуально для тех, кто только осваивается в новой должности или получил дополнительные обязанности. Сейчас многое зависит от дипломатичности и профессионального настроя. Тем, кто находится в поиске работы, неделя также может принести хорошие возможности.

ЛЕВ

В личной жизни предстоит пересмотреть привычный взгляд на отношения. Особенно это касается семейных пар с длительным стажем: партнёр может проявлять повышенную активность и настойчивость, что не всегда будет восприниматься легко. В такой ситуации разумнее занять более гибкую позицию и не обострять конфликты. Возможны вопросы, связанные с детьми, в том числе финансового характера.

ДЕВА

Неделя переоценки главных целей, определения новых направлений, однако путь к результату будет не самым простым. Тем, кто планирует запуск бизнеса в другом городе или стране, придётся столкнуться с рядом препятствий. Возможны разногласия с партнёрами издалека или организационные сложности. Эти факторы не отменят намеченные планы, но потребуют дополнительных усилий и времени.

ВЕСЫ

У влюблённых происходят изменения: у одних это возвращение к прежним чувствам, у других — укрепление уже существующих отношений. При этом у вас есть сильный ресурс для преодоления трудностей — уверенность, внутренняя собранность и поддержка со стороны союзников. Помощь коллег, настроенных доброжелательно, позволит быстрее справиться с возникающими задачами и направить ситуацию в нужное русло.

СКОРПИОН

Эта неделя станет напряжённой и одновременно результативной — именно в это время возможен серьёзный прорыв в делах. Тем, кто стремится сменить работу или укрепить позиции на текущем месте, месяц также даёт шанс добиться желаемого. Возможна ситуация, при которой объём работы значительно увеличивается, а финансовая отдача пока остаётся умеренной. Также не исключены планы, связанные отъездом или переездом на новое место жительства.

СТРЕЛЕЦ

Личная жизнь будет не менее насыщенной, чем профессиональная. Текущие усилия заложат основу для будущих доходов. Семейные представители знака порадуются успехам детей, возможны встречи или поездки к ним, особенно если они живут в другом городе или стране. Энергетический уровень может быть несколько снижен, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Им стоит заранее позаботиться о профилактике и отдыхе.

КОЗЕРОГ

В романтической сфере усиливается эмоциональная вовлечённость. Происходит развитие контактов с партнёрами из других городов и стран. Ожидаются переговоры, поездки и обсуждение перспектив сотрудничества. Возможен как новый роман, так и углубление уже существующих отношений. Период благоприятен для открытого выражения чувств и сближения. Финансовая ситуация заметно улучшается.

ВОДОЛЕЙ

Предприниматели и руководители продолжают решать организационные и практические задачи. В одних случаях речь идёт о запуске бизнеса в новом регионе, в других — о переходе на новый этап после завершения сложного периода. Для наёмных сотрудников актуален поиск новых возможностей. Те, кто недавно остался без работы, смогут найти подходящий вариант. У части представителей знака перемены произойдут уже в этом месяце.

РЫБЫ

Некоторые сложности возможны в общении с партнёрами издалека: недопонимания или расхождения во взглядах. Однако они не станут серьёзным препятствием и будут достаточно быстро устранены. Те, кто переезжает, будут обустраиваться на новом месте и параллельно решать вопросы, связанные с прежним жильём. Речь может идти о покупке, продаже или других операциях с недвижимостью. Круг общения расширяется и обновляется.