- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 2 мин
Самая старая курица в мире: сколько ей лет, порода и фото
Животное живет в США.
Курица, которую удерживает житель штата Мэн, США, была официально признана самой старой представительницей своего вида в мире в возрасте 15 лет и 100 дней.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Фрэнк Турек привез курицу породы «Голден Себрайт» по кличке Герти в свой дом в Портленде в 2010 году, когда она была еще только что вылупленным птенцом.
По его словам, изначально птичка отличалась необычайно красивым оперением.
«Ее оперение, полностью выросшее через несколько месяцев, сразу ошарашило своей красотой», — рассказал он. «И она всегда была самой фотогеничной».
Владелец отметил, что, несмотря на небольшой размер породы, Герти быстро стала лидером среди других кур в хозяйстве.
"С момента появления первой стаи у нас было четыре прилива новых птенцов", - сказал он. "Многие уже давно умерли, а других, которые были слишком агрессивными, чтобы вписаться в коллектив, отдали в другие семьи, и на протяжении всех этих изменений Герти оставалась безоговорочным лидером".
Турек также рассказал, что несколько лет назад курица начала терять зрение, а в 2024 году ее переселили в закрытое помещение, чтобы защитить от конфликтов с младшими птицами.
«Она кажется очень довольной своей новой жизнью в помещении и любит компанию находящихся рядом людей», — сказал он. «Она отвечает на свое имя милым “пуп, пуп, пуп” и разговаривает, когда с ней говорят или поют».
Герти официально внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая живая курица после подтверждения возраста — 15 лет и 100 дней. Это более чем на полгода превышает предыдущий рекорд, принадлежавший курице из Техаса по кличке Перл. В июле она отметит свое 16-летие.
Напомним, самый старый голубь в мире прожил более 44 лет.