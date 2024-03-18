Праздничные и на каждый день: рецепты бутербродов для похудения

Если правильно подобрать ингредиенты, то можно забыть о лишних килограммах.

Будерброды могут быть не только привлекательным вариантом завтрака или закуски, но и низкокалорийным. А главное их преимущество – они быстры в приготовлении. Чтобы из бутербродов была польза, их можно делать из продуктов, содержащих множество витаминов.

Вкусные и полезные варианты бутербродов для похудения – читайте ниже.

Горячие бутерброды в духовке

С сыром и помидорами

Хлеб

Сыр – 4-5 кусков

Помидоры – 2-3 ломтика

Сливочное масло – 1 ст. л.

Приготовление

Духовку разогрейте до 220°C. Смажьте ломтики хлеба с одной стороны сливочным маслом и положите на противень смазанной стороной вниз. Сверху положите на хлеб 1-2 ломтика сыра (рекомендуем моцареллу). На сыр положите ломтики помидора. Держите в духовке, пока сыр не начнет пузыриться.

С сыром и яблоками

Продукты:

Хлеб – 2 кусочка

Твердый сыр – 2-4 слайса

Яблоко – 2 ломтика.

Бутерброды с сыром и яблоками

На один штаток хлеба положите 1-2 тонких слайса сыра, сверху – ломтики яблока толщиной около 0,5 см и накройте все сверху вторым ломтиком хлеба. Заверните бутерброд в бумажное полотенце и отправьте в микроволновку на 15-20 секунд, пока не расплавится сыр.

Диетические праздничные бутурброды

С помидором и зеленью

Хлеб можно заменить диетическими хлебцами. Лучшие подойдут рисовые. Также для приготовления требуется:

75 г плавленого сыра,

помидор,

зелень,

дольку чеснока,

оливковое масло

специи.

Приготовление

Чеснок с зеленью измельчите, а затем добавьте расплавленный творог. Всё хорошо перемешайте до однородности массы. На помидоре сделайте крестообразный надрез, а затем опустите его на пару секунд в кипяток. Подобная процедура позволит без особого труда снять кожицу, а мякоть порежьте мелкими кубиками и сбрызните ее оливковым маслом.

Затем сырной массой, смажьте хлебец, выложите помидор и украсьте зеленью.

Бутерброды с сыром

Продукты:

80 г огурцов,

55 г помидоров,

5 г пряности для овощей,

120 г кремообразного сыра, веточку укропа

4 зерновых хлебца.

Способ приготовления:

Овощи нарежьте мелким кубиком. Для еще более нежного вкуса их можно очистить от кожуры, после чего помидоры предварительно нужно опустить на несколько секунд в кипяток.

В отдельной емкости с творогом соедините подготовленные овощи, добавьте рубленую зелень и специи. Попробуйте по вкусу и, если хотите, добавьте еще соли и блюдо готово.

Бутерброд с креветками

Закуска может быть как праздничной, так и на каждый день. Все заявки благодаря оригинальному внешнему виду.

Набор продуктов:

100 г очищенных и сваренных креветок

4 кусочка цельнозернового хлеба,

пол-авокадо,

яйцо,

4 листочка салата,

лимон,

соль,

перец

киви.

Готовить нужно по следующей схеме:

Сначала отварите яйцо, а авокадо нарежьте мелкими кубиками и соедините с измельченным на терке яйцом. Массу следует помять вилкой, чтобы она стала однородной. Добавьте туда соль, перец и сок 1/4 лимона. Все тщательно перемешайте.

Бутерброд с креветками

На каждый ломтик хлеба выложите подготовленную массу, затем листик салата и креветки. Украсить долькой киви.

Полезные бутерброды во время похудения

Средиземноморский сэндвич

Именно сердечно-морская диета признана одной из лучших систем питания во всем мире. Ее рацион богат овощами, фруктами, бобовым и цельным зерном. Предлагаем вариант сытного и низкокалорийного завтрака.

Средиземноморский сэндвич

Пожарьте яйцо в оливковом масле, посыпьте его столовой ложкой измельченного сыра фета и оставьте на сковороде, чтобы творог немного растаял. Выложите готовое яйцо на ломтик цельнозернового хлеба, добавьте вяленые помидоры, горсть свежего шпината и несколько листиков базилика, накройте вторым кусочком хлеба.

Диван с авокадо и хумусом

Авокадо уже давно стал самым инстаграммным продуктом. Именно этот продукт может сделать завтрак питательным и полезным.

Диван с хумусом и авокадо

Приготовление

Поджарьте два кусочка цельнозернового хлеба на сухой сковороде. Смажьте хлеб хумусом, чтобы получить немного белка и еще больше клетчатки. Сверху выложите несколько ломтиков спелого авокадо – это полезные жиры. Добавьте нарезанное вареное яйцо.

С песто и тофу

Этот завтрак подходит для веганов, а вместо яиц предлагает сыр тофу. Это веганский продукт, содержащий много белка и даже немного клетчатки.

Для приготовления поджарьте на сковороде толстый кусок тофа, посыпанный пищевыми дрожжами, солью и перцем (приблизительно по 5 мин с каждой стороны). Поджарьте на гриле или сухой сковороде цельнозерновой хлеб, мафин или булочку, после чего смажьте песто. Выложите на хлеб ломтики свежего помидора, горсть руколы, добавьте тофу и накройте другим ломтиком хлеба.

Многослойный бутерброд

Первым слоем на хлеб положите листья любого зеленого салата. Затем – два кольца помидора, сверху выложите консервированный тунец. Порежьте яйцо кубиком и нарежьте любую зелень, перемешайте и посыпьте бутерброд.

Продукты, которые ошибочно считают вредными

Картофель

Возглавляет список картофель из-за высокого содержания углеводов и крахмала, которые мол мешают похудению. Несмотря на то, что у продуктов есть калорийные ингредиенты, они медленно усваиваются организмом, поэтому способствуют ощущению сытости и не вредят фигуре. Напротив, картофель помогает снизить общую калорийность рациона, поэтому очень полезен тем, кто на диете.

Хлеб

Польза хлеба заключается в его питательности и насыщенности сложными углеводами. Продукт богат витаминами А, Е и группы В, а также йодом, кремнием, насыщенными жирными кислотами и другими микроэлементами.

Кофе

Ученые и медики отмечают, что вред этого напитка значительно преувеличен. При ее употреблении следует ориентироваться на собственные ощущения. Если после крепкого кофе у вас начинает темнеть в глазах или болит голова, то лучше отказаться от напитка. Но если ваш организм положительно реагирует на кофе, то не следует ограничивать себя.

Шоколад

Продукт, который пугает почти каждого, кто планирует похудение. Но стоит отметить, что темный шоколад богат полифенолом, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые борются с болезнетворными свободными радикалами.

Раньше мы рассказывали о бутербродках, которые станут отличным дополнением к завтраку, обеду или ужину.

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