Святкові та на кожен день: рецепти бутербродів для схуднення

Якшо правильно підібрати інгредієнти, то можна забути про зайві кілограми.

Будерброди можуть бути не лише "привабливим" варіантом сніданку чи закуски, але й низькокалорійним. А головна їхня перевага - вони швидкі у приготуванні. Щоб з канапок була користь, їх можна робити з продуктів, які містять безліч вітамінів.

Смачні та корисні варіанти бутербродів для схуднення - читайте нижче.

Гарячі бутерброди у духовці

З сиром і помідорами

Хліб

Сир - 4-5 шматків

Помідори - 2-3 скибочки

Вершкове масло - 1 ст. л.

Приготуванння

Духовку розігрійте до 220°C. Намажте скибочки хліба з одного боку вершковим маслом і покладіть на деко змащеною стороною вниз. Зверху покладіть на хліб 1-2 скибочки сиру (рекомендуємо моцарелу). На сир покладіть скибочки помідору. Тримайте в духовці, поки сир не почне пузиритися.

З сиром і яблуками

Продукти:

Хліб - 2 шматочки

Твердий сир - 2-4 слайси

Яблуко - 2 скибочки.

Бутерброди з сиром та яблуками

На один штаток хліба покладіть 1-2 тонких слайси сиру, зверху - скибочки яблука товщиною близько 0,5 см і накрийте все зверху другою скибочкою хліба. Загорніть бутерброд в паперовий рушник і відправте в мікрохвильовку на 15-20 секунд, поки не розплавиться сир.

Дієтичні святкові бутурброди

З помідором та зеленню

Хліб можна замінити дієтичними хлібцями. Найкращі підійдуть рисові. Також для приготування потрібно:

75 г плавленого сиру,

помідор,

зелень,

часточку часнику,

оливкова олія

спеції.

Приготування

Часник із зеленню подрібніть, а потім додайте розплавлени сир. Все добре перемішайте до однорідності маси. На помідорі зробіть хрестоподібний надріз, а потім, опустіть його на пару секунд в окріп. Подібна процедура дозволить без особливих зусиль зняти шкірку, а м’якоть поріжте дрібними кубиками і збризніть її оливковою олією.

Згодом сирною масою, змастіть хлібець, викладіть помідор і прикрасьте зеленню.

Бутерброди з сиром

Продукти:

80 г огірків,

55 г помідорів,

5 г прянощі для овочів,

120 г кремоподібного сиру, гілочку кропу

4 зернові хлібці.

Спосіб приготування:

Овочі наріжте дрібним кубиком. Для ще ніжнішого смаку їх можна очистити від шкірки, після чого помідори попередньо треба опустити на кілька секунд в окріп.

В окремій ємності з сиром з’єднайте підготовлені овочі, додайте рубану зелень і спеції. Спробуйте на смак і, якщо хочете, додайте ще солі і страва готова.

Бутерброд з креветками

Закуска може бути святковою, так і на кожен день. Все заявдяки оригінальному зовнішньому вигляду.

Набір продуктів:

100 г очищених і зварених креветок

4 шматочки цільнозернового хліба,

підлога-авокадо,

яйце,

4 листочка салату,

лимон,

сіль,

перець

ківі.

Готувати потрібно за такою схемою:

Спочатку відваріть яйце, а авокадо наріжте дрібними кубиками та з'єднайте з подрібненим на тертці яйцем. Масу варто пом'яти виделкою, щоб вона стала однорідною. Додайте туди сіль, перець і сік 1/4 лимона. Все ретельно змішайте.

Бутерброд з креветками

На кожну скибочку хліба викладете підготовлену масу, потім листочок салату і креветки. Прикрасити часточкою ківі.

Корисні канапки під час схуднення

Середземноморський сендвіч

Саме сердземноморська дієта визнана однією з найкращих систем харчування у всьому світі. Її раціон багатий на овочі, фрукти, бобові та цільне зерно. Пропонуємо варіант ситного та низькокалорійного сніданку.

Середземноморський сендвіч

Посмажте яйце в оливковій олії, посипте його столовою ложкою подрібненого сиру фета і залишіть на пательні, щоб сир трохи розтанув. Викладіть готове яйце на скибочку цільнозернового хліба, додайте в’ялені помідори, жменю свіжого шпинату і кілька листочків базиліку, накрийте другим шматочком хліба.

Канапка з авокадо та хумусом

Авокадо вже давно став найінстаграмнішим продуктом. Саме цей продукт може зробити цей сніданок поживним та корисним.

Канапка з хумусом та авокадо

Приготування

Підсмажте два шматочки цільнозернового хліба на сухій пательні. Намастіть хліб хумусом, щоб отримати трохи білка та ще більше клітковини. Зверху викладіть кілька скибочок стиглого авокадо — це корисні жири. Додайте нарізане варене яйце.

З песто та тофу

Цей сніданок підходить для веганів, аже замість яйць пропонує сир тофу. Це веганський продукт, який містить багато білка і навіть трохи клітковини.

Для приготування підсмажте на пательні товстий шматок тофу, посипаний харчовими дріжджами, сіллю та перцем (приблизно по 5 хв з кожного боку). Підсмажте на грилі чи сухій пательні цільнозерновий хліб, мафін чи булочку, після чого змастіть песто. Викладіть на хліб скибочки свіжого помідору, жменю руколи, додайте тофу та накрийте іншою скибочкою хліба.

Багатошаровий бутерброд

Першим шаром на хліб покладіть листя будь-якого зеленого салату. Потім – два кільця помідора, зверху викладіть консервований тунець. Поріжте кубиком яйце і наріжте будь-яку зелень, перемішайте й посипте бутерброд.

Продукти, які помилково вважають шкідливими

Картопля

Очолює список картопля через високий вміст вуглеводів та крохмалю, які мовляв, заважають схуднення. Попри те, що у продуктів є калорійні "інгердієнти", вони повільно засвоюються організмом, тому сприяють відчуттю ситості і не шкодять фігурі. Навпаки, картопля допомагає знизити загальну калорійність раціону, тому дуже корисна для тих, хто на дієті.

Хліб

Користь хліба полягає в його поживності і насиченості складними вуглеводами. Продукт багатий вітамінами А, Е і групи В, а також йодом, кремнієм, насиченими жирними кислотами та іншими мікроелементами.

Кава

Вчені та медики зазначають, що шкода цього напою значно перебільшена. При її вживанні слід орієнтуватися на власні відчуття. Якщо після міцної кави у вас починає темніти в очах чи болить голова, то краще відмовитися від напою. Але якщо ваш організм позитивно реагує на каву, то не варто обмежувати себе.

Шоколад

Продукт, який лякає чи не кожного, хто планує схуднення. Але варто відзначити, що темний шоколад багатий на поліфеноли, має антиоксидантні та протизапальні властивості, які борються з хвороботворними вільними радикалами.

Раніше ми розповідали про канапки,які стануть чудовим доповненням до сніданку, обіду чи вечері.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.