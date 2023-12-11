Проверьте себя: пять признаков, что вы носите любимые джинсы неправильно

Составляя безупречный образ, в первую очередь нужно соблюдать гармонию. Поэтому учитывайте все от цветов и фактур до стилистических направлений. Ведь иногда даже самая мелкая на первый взгляд деталь может испортить всю картину.

Джинсы давно стали неотъемлемым атрибутом гардероба каждой женщины. Но при составлении образа с ними нужно быть особенно внимательными. Вот какие самые распространенные ошибки есть.

Не подворачиваете штанины

Носить джинсы (особенно бойфренды или мом) без подвернутых брюк сегодня считается грубой ошибкой. Если штанины слишком длинные, они будут волочиться по земле или неэстетично собираться на лодыжке и будут выглядеть очень неряшливо и странно. Даже если вам кажется, что так ваши ноги кажутся длиннее, помните: вам только кажется.

Сочетаете деним разных оттенков

Совместить между собой разные вещи из денима — еще задача. Нельзя ведь просто взять и одеть свои любимые джинсы с любой джинсовой курткой. Как правильно совмещать? Стилисты советуют носить традиционное индиго с черным верхом. А вот совмещать холодные и теплые оттенки – моветон.

Носите джинсы с низкой посадкой

Как правильно носить джинсы / Фото: Pexels

В конце 90-х и начале 2000-х такие модели были очень популярны. Но прямо сейчас этот предмет гардероба выглядит неудачно, даже если и входит в тренды. Стилисты утверждают, что такие джинсы зрительно укорачивают ноги, делают туловище непропорционально вытянутым. Лучше сменить такие джинсы на модель со средней или высокой посадкой. Тогда силуэт будет выглядеть более гармонично.

Выбираете джинсы с дырками

Конечно, здесь речь не идет о джинсах с бахромой или легкой деструкцией. А вот от рваных моделей, больше похожих на тряпки, лучше отказаться. К сожалению, часто на улице можно увидеть именно такие варианты. Даже в мороз. Кстати – даже если вы решили носить джинсы с дырками, не одевайте под низ колготки.

Надеваете джинсы с сапогами

Такое сочетание считается банальным и устаревшим. Особенно, если вы надеваете светлые джинсы с черными сапогами. Лучше носить светлое со светлым, а темное с темным – если очень хочется соединить сапоги и джинсы.

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