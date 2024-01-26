Рассада будет здоровой, а урожай – богатым: как и когда сажать перец

Когда садить перец в 2024 году и как правильно вырастить рассаду, чтобы было много плодов.

Если вырастить рассаду самостоятельно, то можно быть уверенными, что она не будет болеть и даст обильный урожай. Перцы прорастают довольно продолжительное время, поэтому лучше не медлить с их посевом. Тем более, что семена можно высаживать с января, чтобы уже с наступлением тепла пересадить перец в открытый грунт. Рассказываем, когда в 2024 году по посевному календарю лучше высевать перец, как правильно ухаживать за рассадой, чтобы она хорошо росла и не болела.

Когда сеять перец на рассаду по посевному календарю

У разных сортов перца будет различаться время созревания. К примеру, сладкий перец раннего сорта дает плоды в период от 60 до 90 дней. В то время как острому нужно до 150 дней. В 2024 году лучшими датами для посева семян будут следующие:

Январь – 31.

Февраль – 11, 12, 15-21.

Март – 13-16, 18-19, 22-24.

Но сеять семена можно в любое удобное время, стоит лишь правильно ухаживать за рассадой, тогда она будет здорова и даст хороший урожай.

Как подготовить семена перца к посадке

Перед посевом семена лучше обработать, чтобы можно было получить как можно больше всходов. Если у вас уже обработанные семена, то этот шаг пропускаем. Семена перца нужно замочить в слабом растворе марганцовки – на 1 литр воды нужно 1 грамм средства. Или можно приобрести стимулятор роста и обработать семена согласно инструкции, указанной на упаковке.

Для того, чтобы семена взошли быстрее, их нужно прорастить. На влажную ткань или марлю положите семена, прикройте их и поставьте емкость в теплое место. Необходимо следить за тем, чтобы ткань была постоянно влажной, семена прорастут уже на 4-5 день.

Как правильно сеять перец на рассаду: пошаговая инструкция

Выберите почву. Субстрат лучше выбирать рыхлый и слабокислый. Его можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого нужно взять торф и перегной в равных частях или перегной и дерновую почву в пропорции 2:1. Подготовьте емкости под рассаду. Тара должна быть шириной в десять сантиметров и до пятнадцати сантиметров глубиной. Обязательно нужно сделать отверстия для дренажа. В каждый стаканчик положите по два-три семена, чтобы после всходов удалить самые слабые. Каждое семя нужно присыпать слоем грунта толщиной до полутора сантиметров и слегка прижать землю. Затем полейте почву. После высева семян тару накройте пленкой, проделав отверстия для воздуха. Поставьте перец сходить в теплое место. Через 10 дней должны появиться первые всходы. После схождения перца пленку следует снять и следить за тем, чтобы земля была постоянно влажной. Не следует лить воду на ростки. В первые семь дней рассаду перца следует подсвечивать фитолампой, тогда она будет лучше расти. Рассаду перца необходимо пересаживать в открытую почву в конце мая, когда температура воздуха будет +15.

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