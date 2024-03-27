"Стрелок" не будет: четыре хитрости от опытных огородников для лука-севка

Лук – один из самых популярных овощей на огородах украинцев. Опытные огородники знают, чтобы растение радовало ароматной зеленью все лето, а сама луковица выросла большой, нужно не допустить появления "стрелок". И вот четыре важных хитрости, как это сделать.

Как и другие луковичные растения, лук выпускает "стрелки" для цветения – это способ размножения. Как только появляется такая стрелка, растение все силы отдает на его развитие, ведь стремится продолжить свой род на планете. Однако для огородников, которые не выращивают лук на семена, такое явление негативно. Ведь у растения не хватает сил на развитие крупных луковиц.

Поэтому специалисты выделят четыре основных шага, что нужно сделать, чтобы лук не пошел в "стрелки".

Выбирайте "правильный" лук

Давно подмечено, что озимый лук выпускает "стрелки" чаще яровой. А все потому, что холод является стрессом для любого растения. Через него она пытается как можно быстрее размножиться, потому и выпускает "стрелки". Огородники советуют не высаживать лук в холодную почву, подождите, чтобы земля хорошо прогрелась. Тогда и "стрелок" будет гораздо меньше.

Внимательно осматривайте лук-севок

Луковицы не должны быть пророщенными. Также важно, чтобы они были сухими, имели блестящую шелуху. Не стоит брать для высадки большие луковицы, которые выглядят так красиво и аппетитно на прилавках магазинов. Опытные огородники утверждают – чем больше плод, тем выше шанс, что он пустит "стрелки".

Обеззараживайте перед высадкой

Это важный пункт, о котором не стоит забывать. В чем замочить лук перед высадкой? Лучше всего приготовить слабый раствор марганцовки, который отлично справится с основными болезнями и грибками. После замачивания обязательно просушите лук. Сажать ее в землю можно только в сухом виде.

Холод и засуха – нежелательны

Важно регулярно поливать грядки лука, иначе растение воспримет засуху как необходимость побыстрее размножиться, и пустит "стрелки". Еще одним важным правилом является такое — увидели цветонос, его сразу нужно оборвать, не жалея. Чем решить это сделать, тем больше будет луковица. Но учтите, овощ, с которого сорвали "стрелку", скорее согнит, поэтому его нужно будет съесть первым.

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