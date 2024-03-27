"Стрілок" не буде: чотири хитрості від досвідчених городників для цибулі-сіянки

Цибуля — один з найпопулярніших овочів на городах українців. Досвідчені городники знають, щоб рослина радувала ароматною зеленню все літо, а сама цибулина виросла великою, потрібно не допустити появи "стрілок". І ось чотири важливі хитрості, як це зробити.

Як і інші цибулинні рослини, цибуля випускає "стрілки" для квітіння — це спосіб розмноження. Як тільки з'являється така "стрілка", рослина всі сили віддає на її розвиток, адже прагне продовжити свій рід на планеті. Однак, для городників, які не вирощують цибулю на насіння, таке явище негативне. Адже у рослини не вистачає сил на розвиток великих цибулин.

Тому фахівці виділити чотири основні кроки, що потрібно зробити, щоб цибуля не пішла в "стрілки".

Обирайте "правильну" цибулю

Давно помічено, що озима цибуля випускає "стрілки" частіше за яра. А все тому, що холод є стресом для будь-якої рослини. Через нього вона намагається якнайшвидше розмножитися, тому і випускає "стрілки". Городники радять не висаджувати цибулю у холодний ґрунт, зачекайте, щоб земля добре прогрілася. Тоді і "стрілок" буде значно менше.

Уважно оглядайте цибулю-сіянку

Цибулини не повинні бути пророщеними. Також важливо, щоб вони були сухими, мали блискуче лушпиння. Не варто брати для висаджування великі цибулини, які мають такий гарний та апетитний вигляд на прилавках магазинів. Досвідчені городники стверджують — чим більший плід, тим вищий шанс, що він пустить "стрілки".

Знезаразьте перед висаджуванням

Це важливий пункт, про який не варто забувати. В чому замочити цибулю перед висаджуванням? Найкраще приготувати слабкий розчин марганцівки, який чудово впорається з основними хворобами і грибками. Після замочування обов'язково просушіть цибулю. Садити її в землю можна лише в сухому вигляді.

Холод і посуха — небажані

Важливо регулярно поливати грядки цибулі, інакше рослина сприйме посуху як необхідність швидше розмножитися, і пустить "стрілки". Ще одним важливим правилом є таке — побачили квітконос, його відразу потрібно обірвати, не шкодуючи. Чим рашіне це зробити, тим більшим буде цибулина. Але врахуйте, овоч, з якого зірвали "стрілку", швидше зігниє, тому його потрібно буде з'їсти найпершим.

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