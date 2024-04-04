Только начнут формироваться бутоны, полейте этим раствором: тюльпаны будут долго цвести

Чем подкормить тюльпаны весной, чтобы они долго и ярко цвели.

Екатерина Мазурец, автор Instagram-блога о садоводстве, рассказала, чем подкармливать тюльпаны в период формирования бутонов. Тогда цветы будут более яркими и будут долго цвести. Рассказываем, чем подкармливать тюльпаны в период роста, формирование бутонов и цветения.

Чем подкармливать тюльпаны в период формирования бутонов

Садовница рекомендует делать эту подкормку тогда, когда тюльпаны начинают формировать бутоны. Для такой подкормки цветов понадобятся следующие ингредиенты:

50 граммов суперфосфата;

30 грамм калийной соли;

1 стакан золы;

10 л воды.

Растворите все ингредиенты в воде и полейте цветы на участке. Тогда у них будет яркий насыщенный цвет и они будут долго цвести.

Чем еще подкормить тюльпаны весной

Опытные огородники подпитывают цветы в разные периоды роста и цветения разнообразными удобрениями. Ведь именно подходящая подкормка обеспечивает быстрый рост и продолжительное цветение цветов.

Аммиачная селитра. На раннем этапе развития тюльпанам подходит именно это удобрение, цветы хорошо его воспринимают даже при низкой температуре. Возьмите 40 г средства и растворите его в 10 литрах воды. Как только проклюнутся побеги, обильно полейте цветы этим удобрением.

На раннем этапе развития тюльпанам подходит именно это удобрение, цветы хорошо его воспринимают даже при низкой температуре. Возьмите 40 г средства и растворите его в 10 литрах воды. Как только проклюнутся побеги, обильно полейте цветы этим удобрением. Раствор коровяка. Во время активной бутонизации цветов лучшим удобрением будет коровяк. Надо сделать раствор в соотношении 1:30, на 10 литров удобрения добавить по 30 г суперфосфата и сернокислого калия.

Во время активной бутонизации цветов лучшим удобрением будет коровяк. Надо сделать раствор в соотношении 1:30, на 10 литров удобрения добавить по 30 г суперфосфата и сернокислого калия. Калийная селитра и суперфосфат. Такую подкормку нужно производить в период цветения тюльпанов. В 10 литрах воды растворяем 15 грамм калийной селитры и 30 грамм суперфосфата, хорошо размешиваем и поливаем цветы.

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