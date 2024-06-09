В горах неподалеку от границы нашли тело человека

На склоне горы Поп Иван Мармаросский обнаружили тело человека без признаков жизни.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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"Сегодня утром (9 июня — ред.) военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни. Об ужасной находке на склоне горы Пип Иван Мармаросский пограничный наряд сообщил местный житель", — говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что к месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.

Напомним, в Киеве задержали экснардепку, организовавшую схему для ухилянцев.

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