Волосы будут чистыми в течение недели: добавьте в шампунь этот копеечный ингредиент

После такого мытья локоны станут гладкими и шелковистыми, если есть проблема перхоти, она исчезнет, как и не было.

Еще наши бабушки пользовались этим продуктом, чтобы волосы быстрее росли, были сияющими, крепкими и гладкими. Это обычная пищевая сода. Да, бытует мнение, что она содержит абразивные частицы, поэтому может навредить. Однако это совсем не так. Рассказываем, какая польза соды для здоровья и красоты локонов.

Какая польза соды для ухода за собой

Раньше не было так много средств для гигиены, поэтому многие использовали обычную пищевую соду. Ею чистили зубы, скрабивали кожу, мыли голову и т.д. В настоящее время существует также много женщин, которые используют этот продукт для косметических процедур в домашних условиях.

Бесспорным плюсом является то, что сода доступна каждому, она не содержит вредных веществ и экологична. Однако ее не следует использовать регулярно, потому что могут быть негативные последствия – зуд, шелушение или сухость кожи.

Чем полезна сода для волос

Обычная пищевая сода имеет следующие свойства:

бактерицидные;

противовоспалительные;

очищающие;

жирорастворимые;

подсушивающие;

смягчающие.

Поэтому она помогает хорошо очищать кожу головы и пряди волос от остатков косметических средств и себума. К тому же, сода выполняет функцию скраба, отшелушивая омертвевшие клетки кожи головы. Также продукт помогает бороться с перхотью и избавляет от зуда кожи. Пищевая сода положительно влияет на сальные железы, нормализуя их работу, поэтому придает волосам сияние, мягкость и дополнительный объем.

Чтобы воспользоваться таким методом, выжмите на руку нужное количество шампуня, добавьте полчайной ложки соды, хорошо размешайте и нанесите на пряди и кожу головы, хорошо помассируйте. После тщательно выполощите волосы, кондиционером можно не пользоваться, сода на отлично справится с этой задачей.

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