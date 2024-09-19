Выглядеть как француженка: четыре формы каре, которые в этом помогут

Четыре популярные стрижки каре для тех, кто хочет выглядеть как француженка

Французский стиль, французский поцелуй, французский шарм – все, что так увлекает у француженок. Среди секретов француженок и хорошая стрижка без укладки. Потому что хорошая стрижка держит форму без укладки, главное, чтобы волосы были здоровыми и блестящими.

Стрижка каре по-прежнему в тренде во Франции и женщины и девушки знают, как ее носить, чтобы выглядеть элегантно. изящно и молодо.

Предлагаем варианты каре, которые подойдут практически каждой

La Petit Bob или "маленький боб"

Популярная прическа, одна из более любимых причесок как молодых девушек, так и женщин в возрасте.

Прическа не длинная, волосы обычно достигают максимум нижней трети лица или середины шеи. Но, несмотря на короткую длину, стилизовать ее можно по-разному и выглядеть на каждой женщине она будет по-особому.

Можно, в зависимости от волос, его густоты и структуры, выбирать прямой или немного каскадный срез. Во-вторых, можно по-разному укладывать волосы – как прямые пряди, так и кудри, локоны будут выглядеть очень стильно.

И даже если вообще не укладывать, а только высушить волосы естественным путем — прическа будет прекрасной, поскольку форма стрижки достаточно неприхотлива, что и любят француженки.

La Petit Bob/ фото: hairstore.pl

Микробоб с челкой

Француженки любят и очень короткий La Petit Bob – микробоб с челкой.

Длина волос в этом случае едва доходит до кончиков ушей, а на затылке выстригают хороший объем. Для особого великолепия и визуальной густоты волосы в этой зоне парикмахеры стригут машинкой!

А еще француженки любят носить микробоб с довольно густой челкой к бровям. Его можно моделировать в зависимости от формы лица. Для обладательниц квадратной или круглой формы лучше подойдет редкая, боковая челка или челка-шторка, которая не будет так обременить зону челюсти, как густая челка до бровей.

Такая прическа создает особенно трогательный и волшебный французский образ.

Короткий боб с челкой

Каре-бабочка

Это короткий вариант стрижки бабочки — длинная челка шторка и волосы слоями. Отличается от стрижки-бабочки тем, что это короткая стрижка. Она свежая, женственная и благодаря тому, что перепад длины слоев минимален, выглядит очень естественной.

Стрижка подойдет и прямым волосам, придаст им подвижности и объему, и вьющимся, сделает кудри более четкими и упругими.

Каре-бабочка

Макси-каре

Для обладательниц длинных волос есть подходящий французский вариант стрижки, когда длина волос достигает основы шеи – макси-каре.

Француженки предпочитают макси-каре с градуировкой для дополнительного объема и с челкой. Если у вас и так достаточно густые волосы, можно сделать прямой срез.

Эта стрижка подойдет также тем, кто любит экспериментировать с укладкой, в этом случае можно экспериментировать с локонами, косичками, пучком.

Макси каре

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