Мати вигляд як француженка: чотири форми каре, які у цьому допоможуть

Чотири популярні стрижки каре для тих, хто хоче мати вигляд як француженка

Французький стиль, французький поцілунок, французький шарм — все, що так захоплює у француженок. Серед секретів француженок і вдала стрижка без укладання. Тому що гарна стрижка тримає форму без допомоги, головне, щоб волосся було здоровим і блискучим.

Стрижка каре як і раніше у тренді у Франції, і жінки та дівчата знають, як її носити, щоб виглядати елегантно. витончено та молодо.

Пропонуємо варіанти каре, які підійдуть практично кожній

La Petit Bob або "маленький боб"

Популярна зачіска, одна з улюбленіших зачісок як молодих дівчат, і жінок у віці.

Зачіска не довга, волосся зазвичай досягає максимум нижньої третини обличчя або середини шиї. Але попри коротку довжину, стилізувати її можна по-різному і виглядати на кожній жінці вона буде по-особливому.

Можна, залежно від волосся, його густоти та структури, вибирати прямий, або трохи каскадний зріз. По-друге, можна по-різному укладати волосся — як прямі пасма, так і кучері, локони виглядатимуть дуже стильно.

І навіть, якщо взагалі не укладати, а лише висушити волосся природним шляхом — зачіска буде чудовою, оскільки форма стрижки досить невибаглива, що і полюбляють француженки.

La Petit Bob/ фото: hairstore.pl

Мікробоб із чубчиком

Француженки полюбляють і дуже короткий La Petit Bob - мікробоб із чубчиком.

Довжина волосся в цьому випадку ледве доходить до кінчиків вух, а на потилиці вистригають гарний об’єм. Для особливої пишності та візуальної густоти волосся в цій зоні перукарі стрижуть машинкою!

А ще француженки люблять носити мікробоб із досить густим чубчиком до брів. Його можна моделювати залежно від форми обличчя. Для власниць квадратної або круглої форми краще підійде рідкий, боковий чубчик або чубчик-шторка, який не буде так обтяжити зону щелепи, як густий чубчик до брів.

Така зачіска створює особливо зворушливий та чарівний французький образ.

Короткий боб з чубчиком

Каре-метелик

Це короткий варіант стрижки метелика — довгий чубчик шторка та шаруватість волосся. Відрізняється від стрижки-метелика тим, що це коротка стрижка. Вона свіжа, жіночна і завдяки тому, що перепад довжини шарів мінімальний, має дуже природний вигляд.

Стрижка підійде і прямому волоссю, надасть йому рухливості та об’єму, і кучерявому, зробить кучері чіткішими та пружнішими.

Каре-метелик

Максі-каре

Для власниць довгого волосся є відповідний французький варіант стрижки, коли довжина волосся сягає основи шиї — максі-каре.

Француженки надають перевагу максі-каре з градуюванням для додаткового об’єму і чубчиком. Якщо у вас і так досить густе волосся, можна зробити прямий зріз.

Ця стрижка підійде також тим, хто любить експериментувати з укладанням, у цьому випадку можна експериментувати з локонами, кісками, пучком інше

Максі каре

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