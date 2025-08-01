Дело Шурмы: Spiegel сообщил детали обысков у экс-заместителя главы ОП

Ростислав Шурма / © Википедия

Реклама

В июле НАБУ осуществило обыски по месту жительства Ростислава Шурмы, экс-заместителя Андрея Ермака, который был куратором от ОП над всей экономикой страны.

Об этом пишет Spiegel.

«Ростислав Шурма был заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг», — говорится в материале Spiegel.

Реклама

«Время проведения рейда в Германии деликатное: всего через неделю президент Зеленский ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро и еще одного органа власти (САП — ред.). Это событие вызвало массовые протесты в Украине и критику ЕС. Были опасения, что расследования по действующим и бывшим членам руководства Зеленского могут быть осложнены», — отмечают журналисты.

По информации издания «Украинская правда», Ростислав Шурма уехал в Германию как отец трех несовершеннолетних детей. Такую же причину для пересечения границы после рождения третьего ребенка получил и его брат Олег.

Напомним, в апреле 2025 года нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ возбудило дело против Ростислава Шурмы.

В феврале 2024 года НАПК составило протокол на Ростислава Шурму. Его обвиняли в использовании должностных полномочий в свою пользу и пользу своей семьи.

Реклама

3 сентября 2024 года Владимир Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.