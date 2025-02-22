ЕС не может согласовать 20 миллиардов евро для Украины: что происходит

Несмотря на разногласия, ситуация не является критической.

Европейский Союз столкнулся с трудом в согласовании пакета помощи Украине на 20 миллиардов евро.

По информации Der Spiegel, решение блокируется из-за позиции Франции и Италии.

Предложение о масштабном финансовом пакете происходит от дипломатов ЕС, работающих в службе внешних дел комиссара Каи Каллас.

План включает 1,5 миллиона патронов, помощь для систем ПВО, реабилитацию украинских солдат и дальнейшее обучение украинских бригад. Однако, по информации Spiegel, ключевые союзники Украины – Франция и Италия – выразили сомнения в возможности выделения такого финансирования.

Главная причина – высокий уровень государственного долга в обеих странах. Кроме того, отмечается, что Эммануэль Макрон и Джорджия Мэлони стремятся играть ключевую роль в переговорах с Вашингтоном, а предложенный пакет помощи ослабляет их позиции в переговорах с США.

Также против этого пакета выступили Венгрия и Словакия, но их позиция не является критической, поскольку решение, вероятно, будет принято от имени заинтересованных стран ЕС.

В понедельник в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел, где решение может быть принято.

Напомним, президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедут в Украину на третью годовщину полномасштабного вторжения России.

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