ЄС не може погодити 20 мільярдів євро для України: що відбувається

Попри розбіжності ситуація не є критичною.

Європейський Союз зіштовхнувся з труднощами у погодженні пакета допомоги Україні на 20 мільярдів євро.

За інформацією Der Spiegel, рішення блокується через позицію Франції та Італії.

Пропозиція про масштабний фінансовий пакет походить від дипломатів ЄС, які працюють у службі зовнішніх справ комісара Каї Каллас.

План включає 1,5 мільйона патронів, допомогу для систем ППО, реабілітацію українських солдатів та подальше навчання українських бригад. Проте, за інформацією Spiegel, ключові союзники України – Франція та Італія – висловили сумніви щодо можливості виділення такого фінансування.

Головна причина – високий рівень державного боргу в обох країнах. Крім того, зазначається, що Еммануель Макрон та Джорджія Мелоні прагнуть відігравати ключову роль у переговорах із Вашингтоном, а запропонований пакет допомоги послаблює їхні позиції в переговорах із США.

Також проти цього пакета виступили Угорщина та Словаччина, але їхня позиція не є критичною, оскільки рішення, ймовірно, ухвалять від імені зацікавлених країн ЄС.

У понеділок у Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ, де рішення може бути ухвалене.

Нагадаємо, президент Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїдуть до України на треті роковини повномасштабного вторгнення Росії.

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