Глава Пентагона прилетит в Украину на следующей неделе

Глава Пентагона прилетит в Украину на следующей неделе

Министр завершит это важное турне в Брюсселе.

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину и другие страны.

Об этом сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, - пишет "Интерфакс-Украина".

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"Министр (Остин - ред.) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО", - сказал он.

Заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.

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