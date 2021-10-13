Глава Пентагона прилетит в Украину на следующей неделе

Министр завершит это важное турне в Брюсселе.
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину и другие страны.
Об этом сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, - пишет "Интерфакс-Украина".
"Министр (Остин - ред.) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО", - сказал он.
Заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.
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