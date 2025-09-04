"Хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву": Зеленский о предложении Путина

Путин заявил, что готов встретиться, но Зеленский ответил жестко / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о готовности встретиться в Москве. По мнению украинского лидера, такое предложение попытка отсрочить переговоры.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Париже по итогам встречи «коалиции желающих» в четверг, 4 сентября.

«Хочешь, чтобы встречи не было — надо пригласить меня в Москву», — отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Реклама

Он подчеркнул, что хотя факт обсуждения встречи со стороны России является положительным шагом, Киев пока не видит подлинного желания Москвы положить конец войне. Президент Украины подчеркнул, что встречи на столь высоком уровне должны приносить конкретные результаты, и желательно, чтобы это было завершение войны.

Ранее Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским и готов принять его в Москве, если тот будет готов.

Он также отметил, что уже обсуждал эту возможность с экспрезидентом США Дональдом Трампом.

В то же время украинский президент прокомментировал визит Путина в Китай и объяснил, как это может повлиять на войну.