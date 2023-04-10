Иран испытывает новый дрон-камикадзе из 50 кг боеприпасов

Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции разработали новый беспилотник-смертник, который может взрывать цели в радиусе 450 километров.

Глава организации Исследование и самообеспечение джихада Сухопутных Сил КСИР генерал Али Кухестани сказал, что новый беспилотный летательный аппарат под названием Me'raj-532 прошел успешные испытания.

Об этом пишет Tasnim.

По его словам, дрон-самоубийца оснащен поршневым двигателем и может преодолеть расстояние 450 километров в одну сторону.

Беспилотник может слетать с автомобиля, имеет рабочую высоту 12 000 футов (около 3,6 км – ред.) и может оставаться в воздухе до 3 часов, добавил генерал, отметив, что он может поражать цели с высокой точностью боеголовкой весом 50 килограммов.

Фото: tasnimnews.com

Генерал Кухестани также заявил, что Me'raj-532 можно собрать и подготовить к полету легко и быстро, что является подходящим вариантом для быстрого реагирования.

Он также обнародовал планы привлечь больше новых боевых, учебных и беспилотных летательных аппаратов-самоубийц для различных миссий, выполняющих подразделения сухопутных сил КСИР.

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Ранее стало известно, что Россия начала получать регулярные поставки "шахедов".

Напомним, президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал, пришлет ли Иран России баллистические ракеты.

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