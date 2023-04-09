Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Супруги чуть не развелись из-за крошек хлеба: что они натворили

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
321
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Супруги чуть не развелись из-за крошек хлеба: что они натворили

Фото: Pixabay.com/Kibi86

Пара решила временно пожить отдельно.

В Израиле супруги чуть не расстались из-за разного видения празднования Песаха. Женщина решила соблюдать традиции, а мужчина делал все наоборот.

Об этом пишет mynet.

Пара из Израиля никогда не была религиозной, однако накануне Песаха супруги поехали в тур, где женщина слушала религиозные лекции и решила соблюдать все традиции.

Когда супруги вернулись домой, женщина решила соблюдать религиозные запреты и тщательно убирала в доме. Она также запрещала своему мужу есть в тех местах, которые были чисты. Однако он намеренно делал все наоборот, из-за чего начались постоянные скандалы.

"Мое терпение лопнуло, когда я выдраила всю спальню, а он принес туда бутерброды и накрошил на кровати", — говорит женщина.

Муж ей заявил, что ему не нравится то, во что женщина превращает их жизнь. В конце концов, пара обратилась за помощью к специалистам и те посоветовали им пожить отдельно.

Напомним, девушка поймала любимого за просмотром OnlyFans и отомстила ему.

Читайте также:

Как защитить растения от домашних животных: простые советы от Елены Самойлюк

Как защитить растения от домашних животных: простые советы от Елены Самойлюк

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
321
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация