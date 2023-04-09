Супруги чуть не развелись из-за крошек хлеба: что они натворили

Пара решила временно пожить отдельно.
В Израиле супруги чуть не расстались из-за разного видения празднования Песаха. Женщина решила соблюдать традиции, а мужчина делал все наоборот.
Об этом пишет mynet.
Пара из Израиля никогда не была религиозной, однако накануне Песаха супруги поехали в тур, где женщина слушала религиозные лекции и решила соблюдать все традиции.
Когда супруги вернулись домой, женщина решила соблюдать религиозные запреты и тщательно убирала в доме. Она также запрещала своему мужу есть в тех местах, которые были чисты. Однако он намеренно делал все наоборот, из-за чего начались постоянные скандалы.
"Мое терпение лопнуло, когда я выдраила всю спальню, а он принес туда бутерброды и накрошил на кровати", — говорит женщина.
Муж ей заявил, что ему не нравится то, во что женщина превращает их жизнь. В конце концов, пара обратилась за помощью к специалистам и те посоветовали им пожить отдельно.
Напомним, девушка поймала любимого за просмотром OnlyFans и отомстила ему.
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