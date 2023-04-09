Подружжя ледь не розлучилося через крихти хліба: що вони накоїли

Пара вирішила тимчасово пожити окремо.
В Ізраїлі подружжя ледь не розлучилось через різне бачення святкування Песаха. Жінка вирішила дотримуватися традицій, а чоловік робив усе навпаки.
Про це пише mynet.
Пара з Ізраїлю ніколи не була релігійною, проте напередодні Песаха подружжя поїхало в тур, де жінка слухала релігійні лекції та вирішила дотримуватися усіх традицій.
Коли подружжя повернулось додому, жінка вирішила дотримуватися релігійних заборон та ретельно поприбирала в помешканні. Вона також забороняла своєму чоловіку їсти у тих місцях, які були чисті. Проте він навмисно робив все навпаки, через що почалися постійні скандали.
"Моє терпіння увірвалося, коли я видраїла всю спальню, а він приніс туди бутерброди і накришив на ліжку", - каже жінка.
Чоловік їй заявив, що йому не подобається те, на що жінка перетворює їхнє життя. Зрештою пара звернулась за допомогою до фахівців і ті порадили їм пожити окремо.
Нагадаємо, дівчина піймала коханого за переглядом OnlyFans та помстилася йому.
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