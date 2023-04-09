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Подружжя ледь не розлучилося через крихти хліба: що вони накоїли

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
578
Час на прочитання
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Подружжя ледь не розлучилося через крихти хліба: що вони накоїли

Фото: Pixabay.com/Kibi86

Пара вирішила тимчасово пожити окремо.

В Ізраїлі подружжя ледь не розлучилось через різне бачення святкування Песаха. Жінка вирішила дотримуватися традицій, а чоловік робив усе навпаки. 

Про це пише mynet.

Пара з Ізраїлю ніколи не була релігійною, проте напередодні Песаха подружжя поїхало в тур, де жінка слухала релігійні лекції та вирішила дотримуватися усіх традицій. 

Коли подружжя повернулось додому, жінка вирішила дотримуватися релігійних заборон та ретельно поприбирала в помешканні. Вона також забороняла своєму чоловіку їсти у тих місцях, які були чисті. Проте він навмисно робив все навпаки, через що почалися постійні скандали. 

"Моє терпіння увірвалося, коли я видраїла всю спальню, а він приніс туди бутерброди і накришив на ліжку", - каже жінка. 

Чоловік їй заявив, що йому не подобається те, на що жінка перетворює їхнє життя. Зрештою пара звернулась за допомогою до фахівців і ті порадили їм пожити окремо. 

Нагадаємо, дівчина піймала коханого за переглядом OnlyFans та помстилася йому.

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Дата публікації
Перегляди
578
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