Дівчина піймала коханого за переглядом OnlyFans та помстилася йому: що вона вигадала

Дві жінки помстилися хлопцеві через його "подвійні стандарти".

Так, зірка OnlyFans Бет Фііт допомогла помститися колишньому хлопцеві дівчини після того, як вона спіймала його на витрачанні тисяч доларів на канали з контентом для дорослих.

Як пише dailystar.co.uk, влітку 2022 року британка Стефані Джейн запитала свого хлопця, чи можуть вони разом створити OnlyFans, щоб заробити грошей. Втім, у відповідь вона отримала рішуче "ні".

"Колишній наполягав: "Я не хочу, щоб моя дівчина була в Мережі". Тоді я сказала, що все гаразд і я поважаю твої кордони", - пригадала вона.

Втім, одного разу вона взяла ноутбук коханого і побачила, що обранець має сотні підписок на відвертий контент в OnlyFans, на які він витрачає чимало коштів – декілька тисяч доларів:

"Чесно кажучи, подвійні стандарти трохи вдарили мене по обличчю. Коли він сказав, що я не можу цього робити, а потім пішов за цим до іншого місця".

Фото: instagram.com/stephanieejaynee

Бойфренд, який працював менеджером, пообіцяв Стефані відпустку, але в останній момент сказав, що не може. Дівчина була переконана, що в цьому винні акаунти OnlyFans і через це у нього не було грошей на відпочинок.

Розлючена вона звернулася до Бет Фііт, на яку був підписаний хлопець, і вони вигадали геніальний план. Стефані сказала своєму хлопцеві, що поїхала на вихідні розважатися з дівчатками, але насправді вона пішла до Бет.

"Ми забронювали невеликий спільний вікенд, і ось як він дізнався - він, ймовірно, переглядав її сторінку, коли ми були разом. Це була чудова відпустка — я дуже зблизилася з декількома дівчатами", - пригадала вона.

На реакцію бойфренда Джейн не довелося довго чекати. Вона розповіла, що коли вони з Бет "розслаблялися" та транслювати це в Мережі, чоловік одразу ж їй зателефонував.

"Він сказав: "Боже мій, я такий радий, що ти зустрілася з нею — вона справді гаряча. Я думаю, ми повинні зробити це разом - не могли б ви влаштувати секс утрьох?" – розповіла дівчина.

Але його відчайдушна спроба ні до чого не привела. Стефані заблокувала його та видалила його номер.

Зі свого боку, Бет пригадала, як погодилася взяти участь у помсті.

Фото: instagram.com/bethfiit

"Я прочитала повідомлення і подумала "Боже мій, це божевілля". Зазвичай ви не чуєте про людей, які дійсно дізналися, що їхні партнери підписалися на OnlyFans, а також про суму грошей, яку вони витратили на це. Це було досить шокувально. Це спонукало мене долучитися до плану помсти", поділилася вона.

Тепер Джейн та Фііт – найкращі подруги. Вони разом їздять у відпустку. А Стефані "нарешті створила свій обліковий запис OnlyFans".

Нагадаємо, британка зростом 185 см почала заробляти на цьому і за рік розбагатіла на 230 тисяч доларів. Жінка заробляє на "рольових іграх" в Мережі.

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