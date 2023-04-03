Девушка поймала любимого за просмотром OnlyFans и отомстила ему: что она придумала

Две женщины отомстили парню из-за его "двойных стандартов".

Так, звезда OnlyFans Бет Фиит помогла отомстить бывшему парню девушки после того, как она поймала его на трате тысяч долларов на каналы с контентом для взрослых.

Как пишет dailystar.co.uk, летом в 2022 году британка Стефани Джейн спросила у своего парня, могут ли они вместе создать OnlyFans, чтобы заработать денег. Впрочем, в ответ она получила решительное "нет".

"Бывший настаивал: "Я не хочу, чтобы моя девушка была в Сети". Тогда я сказала, что все хорошо и я уважаю твои границы", — вспомнила она.

Впрочем, однажды она взяла ноутбук любимого и увидела, что у избранника есть сотни подписок на откровенный контент в OnlyFans, на которые он тратит немало средств – несколько тысяч долларов:

"Честно говоря, двойные стандарты немного ударили меня по лицу. Когда он сказал, что я не могу этого делать, а затем последовал за этим в другое место".

Фото: instagram.com/stephanieejaynee

Бойфренд, работавший менеджером, пообещал Стефани отпуск, но в последний момент сказал, что не может. Девушка была убеждена, что в этом виноваты аккаунты OnlyFans и поэтому у него не было денег на отдых.

Разъяренная она обратилась к Бет Фиит, на которую был подписан парень, и они придумали гениальный план. Стефани сказала своему парню, что уехала на выходные развлекаться с девочками, но на самом деле она пошла в Бет.

"Мы забронировали небольшой общий уикенд, и вот как он узнал — он, вероятно, просматривал ее страницу, когда мы были вместе. Это был отличный отпуск — я очень сблизилась с несколькими девушками", — вспомнила она.

Реакцию бойфренда Джейн не пришлось долго ждать. Она рассказала, что когда они с Бет "расслаблялись" и транслировали это в Сети, мужчина сразу же позвонил ей.

"Он сказал: "Боже мой, я так рад, что ты встретилась с ней — она действительно горячая. Я думаю, мы должны сделать это вместе – не могли бы вы устроить секс втроем?" – рассказала девушка.

Но его отчаянная попытка ни к чему не привела. Стефани заблокировала его и удалила его номер.

Со своей стороны Бет вспомнила, как согласилась принять участие в мести.

Фото: instagram.com/bethfiit

"Я прочла сообщение и подумала "Боже мой, это безумие". Обычно вы не слышите о людях, которые действительно узнали, что их партнеры подписались на OnlyFans, а также о сумме денег, которую они потратили на это. Это было шоком. Это и побудило меня приобщиться к плану мести", — поделилась она.

Теперь Джейн и Фиит – лучшие подруги. Они вместе ездят в отпуск. А Стефани "наконец-то создала свою учетную запись в OnlyFans".

Напомним, британка ростом 185 см начала зарабатывать на этом и за год разбогатела на 230 тысяч долларов. Женщина зарабатывает на "ролевых играх" в Сети.

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