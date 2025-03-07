Как вырос рейтинг Зеленского после ссоры с Трампом – цифры КМИС

Уровень доверия к президенту вырос на фоне обострения с администрацией президента США.

Рейтинг президента Владимира Зеленского вырос до 68%. После словесного спора с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете он увеличился на 10 процентных пунктов.

Такие данные обнародовал КМИС.

По информации КМИС по состоянию на первую половину февраля 2025 года, до обострения отношений Украины и США, Зеленскому доверяли 57% украинцев, не доверяли – 37%.

Баланс доверия-недоверия составлял 20%. Далее, в период 14 февраля — 4 марта уровень доверия вырос до 67%, а доля тех, кто доверяет снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился до 38%.

В то же время в период 14 февраля – 4 марта произошло много резонансных событий, в частности – эмоциональная встреча в Белом доме 28 февраля 2025 года. Уже в период 14-28 февраля 2025 года доверие стало выше, чем 4-9 февраля 2025 года, а на период 1-4 марта 2025 года доверие к Зеленскому выросло до 68%.

Недоверие в период 1-4 марта 2025 составило 27%. Баланс доверия-недоверия на период 1-4 марта 2025 составил 41%.

Напомним, 28 февраля лидеры Украины и США встретились в Белом доме, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых. Но встреча закончилась громким спором. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, после чего украинской делегации пришлось покинуть Белый дом.

После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом за инцидент. По мнению Рубио, Зеленский "превратил переговоры в фиаско".

Впоследствии стало известно, что администрация Дональда Трампа прекратила всю военную поддержку Украины, включая обмен разведывательными данными и обучением украинских военных.

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