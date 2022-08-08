Когда США признают Россию страной-террористом: объяснение Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что процесс признания Соединенными Штатами России страной-террористом находится на "продвинутой стадии".

Об этом глава МИД сказал в эфире общенационального телемарафона.

Кулеба сообщил, что этот вопрос впервые он поднял в начале полномасштабной войны в общении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По словам министра, "очень последовательно и принципиально" этот тезис продвигает руководитель Офиса президента Андрей Ермак и сам президент Владимир Зеленский.

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"Мы предоставляем информацию, факты, документы, чтобы добиться этого решения. Уже и Конгресс США подключился к этой борьбе. К сожалению это решение еще не принято, но оно находится на продвинутой стадии, двигается в эту сторону государственный департамент. Я понимаю, почему администрация Байден должен провести еще определенные дополнительные дискуссии перед тем, как принимать это решение. Но я думаю, что это была бы наиболее естественная и легитимная реакция Соединенных Штатов на поведение РФ", — отметил глава МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал табу в международных отношениях, которое нарушила Россия.

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