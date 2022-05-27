Кулеба поговорил с Блинкеном о войне и не только

Кулеба поговорил с Блинкеном о войне и не только

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побеседовал 27 мая с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В частности, стороны обсудили продолжение помощи по безопасности для Украины и глобальный продовольственный кризис, вызванный войной РФ.

США и союзники будут продолжать тесно координировать свою деятельность для поддержки Украины и преодоления глобальных последствий войны, развязанной Кремлем.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

"Госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить продолжение помощи США по безопасности Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом жестокой и неспровоцированной войны России", – говорится в сообщении.

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Стороны обменялись новостями об усилиях по решению глобального кризиса продовольственной безопасности, "вызванного вторжением президента Путина, отметив, что Кремль продолжает использовать продовольствие и распространять ложные заявления о санкциях США".

"Секретарь снова подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры будут продолжать тесно координировать свою деятельность для поддержки Украины и преодоления глобальных последствий войны, которую избрал Кремль", – добавили в Госдепартаменте.

Напомним, Украина просит США предоставить системы MLRS, способные остановить наступление России на Донбассе, а также системы HIMARS, способные работать на расстояниях до 300 км. Однако Белый дом, несмотря на лендлиз, затягивает поставки РСЗО.

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