США передадут Украине необходимые системы залпового огня — CNN

В администрации президента США Джо Байдена планируют предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.

Благодаря этим РСЗО может наступить перелом в войне.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Как пишет издание, администрация Байдена готовится предоставить Украине крайне необходимые ей современные РСЗО MLRS. Они способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

О необходимости такого вооружения говорили украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские политики. По их мнению, именно эти системы могут изменить ход войны.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS. С теми системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию .Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", — сказал Зеленский.

"Администрация (Байдена — ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS — ред.) в рамках расширенного пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", — пишет издание.

Реактивные системы залпового огня MLRS Украине необходимы, в частности, для деблокирования Черного моря.

"Уникальное" оружие рашистов оказалось советскими технологиями, перекрашенными в современные цвета.