США передадут Украине необходимые системы залпового огня — CNN

В администрации президента США Джо Байдена планируют предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.
Благодаря этим РСЗО может наступить перелом в войне.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
Как пишет издание, администрация Байдена готовится предоставить Украине крайне необходимые ей современные РСЗО MLRS. Они способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.
О необходимости такого вооружения говорили украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские политики. По их мнению, именно эти системы могут изменить ход войны.
"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS. С теми системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию .Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", — сказал Зеленский.
"Администрация (Байдена — ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS — ред.) в рамках расширенного пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", — пишет издание.
Реактивные системы залпового огня MLRS Украине необходимы, в частности, для деблокирования Черного моря.
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