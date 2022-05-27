США передадуть Україні необхідні системи залпового вогню - CNN

В адміністрації президента США Джо Байдена планують надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS.

Завдяки цим РСЗВ може настати перелом у війні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

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Як пише видання, адміністрація Байдена готується надати Україні вкрай необхідні їй сучасні РСЗВ MLRS. Вони здатні запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в Україні аналоги.

Про необхідність такого озброєння говорив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент Володимир Зеленський та інші українські політики. На їхню думку, саме ці системи можуть змінити перебіг війни.

"Скільки вже часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів. Усю зброю, включно з MLRS. З тими системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті", – сказав Зеленський.

“Адміністрація (Байдена – ред.) схиляється до того, щоб надати системи (MLRS – ред.) в рамках розширеного пакету військової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня”, – пише видання.

Реактивні системи залпового вогню MLRS Україні потрібні, зокрема, для деблокування Чорного моря.

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