Росія перекинула на фронт застарілі танки - розвідка Великої Британії 

Росія доправляє на фронт в Україну застарілі танки Т-62, що свідчить про дефіцит у неї сучасної й боєздатної техніки.

У російських окупантів виникли проблеми з технікою.

Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

“Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії”, - заявили у відомстві.

А CNN із посиланням на представника Міноборони США повідомляє, що українським військовим вдалося знищити близько однієї тисячі танків, понад 350 артилерійських установок, майже 30 бомбардувальників та майже 50 гелікоптерів за весь час від початку масштабного вторгнення до України.

У Генштабі України уточнили, що станом на 27 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 29,7 тисячі осіб.

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