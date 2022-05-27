Кулеба порозмовляв з Блінкеном про війну і не тільки

Кулеба порозмовляв з Блінкеном про війну і не тільки

Голова МЗС України Дмитро Кулеба порозмовляв 27 травня з держсекретарнм США Ентоні Блінкеном. Зокрема, сторони обговорили продовження безпекової допомоги для України та глобальну продовольчу кризу, викликану війною РФ.

США та союзники продовжуватимуть тісно координувати свою діяльність для підтримки України та подолання глобальних наслідків війни, розв’язаної Кремлем.

Про це повідомили в Держдепартаменті США.

"Держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити продовження допомоги США в безпеці Україні, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям жорстокої та неспровокованої війни Росії", – йдеться в повідомленні.

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Сторони обмінялися новинами про зусилля щодо вирішення глобальної кризи продовольчої безпеки, "спричиненої вторгненням президента Путіна, зазначивши, що Кремль продовжує використовувати продовольство і поширювати неправдиві заяви про санкції США".

"Секретар знову підкреслив, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери продовжуватимуть тісно координувати свою діяльність для підтримки України та подолання глобальних наслідків війни, яку обрав Кремль", – додали в Держдепартаменті.

Нагадаємо, Україна просить США надати системи MLRS, здатні зупинити наступ Росії на Донбасі, а також системи HIMARS, здатні працювати на відстанях до 300 км. Проте Білий дім, не дивлячись на лендліз, зволікає з постачанням РСЗВ.

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