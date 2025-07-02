Макрон рассказал Зеленскому, о чем общался с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Во вторник президент ФранцииЭмманюэль Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения актуальных вопросов. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин.

Об этом рассказал советник президента по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин в комментарии журналистам, передает ТСН.

«Вчера был такой звонок, в частности президент Франции рассказал президенту Украины о разговоре с Путиным, больше деталей пока не даем», — сказал Литвин в комментарии журналистам.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 1 июля президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ядерную программу Ирана, конфликт на Ближнем Востоке и войну в Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, разговор с Макроном длился более двух часов и был «содержательным».