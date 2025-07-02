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Макрон розповів Зеленському, про що спілкувався з Путіним
Президенти двох країн обговорили важливі питання під час телефонної розмови.
У вівторок президент Франції Емманюель Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському для обговорення актуальних питань.
Про це розповів радник президента з комунікаційних питань Дмитро Литвин у коментарі журналістам, передає ТСН.
«Вчора був такий дзвінок, зокрема президент Франції розповів президенту України про розмову з Путіним, більше деталей поки не даємо», — сказав Литвин у коментарі журналістам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 1 липня президент Франції Емманюель Макрон вперше від 2022 року зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити ядерну програму Ірану, конфлікт на Близькому Сході та війну в Україні.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова з Макроном тривала понад дві години і була «змістовною».