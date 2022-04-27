Макрона официально объявили президентом Франции

Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах. Он официально объявлен президентом Франции.

Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус сегодня официально объявил Эммануэля Макрона президентом Республики, поскольку во время второго тура президентских выборов он получил абсолютное большинство голосов – 58,55%.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Фабиус отметил, что Конституционный совет провел перепись и контрольные действия. По его словам, на 48 избирательных участках были зафиксированы нарушения, в результате чего было отменено 20 594 голоса, или 0,06% голосов.

«В целом правила избирательного процесса были соблюдены», – сказал Фабиус.

Он уточнил, что из 48 752 339 зарегистрированных избирателей проголосовало 35 096 478, то есть количество воздержавшихся от голосования составляет 28,01%. Это, по словам Фабиуса, является вторым высоким показателем во время Пятой Республики во втором туре президентских выборов.

При этом Конституционный совет насчитал 2 333 904 пустых бюллетеней, в результате чего количество поданных за кандидатов бюллетеней уменьшилось до 32 057 325 голосов. Из них 18 768 639 досталось Макрону (58,55 %), соответственно, 13 288 686 – Ле Пен (41,45 %).

«Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство поданных голосов, Конституционный совет 27 апреля 2022 провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Республики», — объявил Фабиус, указав, что мандат новоизбранного президента начнется с полуночи 14 мая 2022 года.

Напомним, что президент Франции Эммануэля Макрона забросали помидорами во время встречи с жителями муниципалитета Суржи под Парижем.

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