"Мы поговорим подробнее": Байден анонсировал новые переговоры с Путиным

Когда они могут состояться и в каком формате пока неизвестно.

Президент США Джо Байден снова планирует переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов о необходимости проведения следующего саммита США и России, говорится в стенограмме на сайте Белого дома.

"Мы поговорим подробнее", – ответил Байден.

В то же время, детали о формате и дате проведения следующей встречи двух президентов пока неизвестны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в комментарии российским СМИ, что возможность разговора существует, но сроки пока не определены.

Напомним, 7 декабря Байден и Путин провели длившуюся около двух часов видеовстречу, а основной темой стала ситуация вокруг Украины. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые большие переговоры Байдена с Путиным.

Позже в Белом доме сообщили детали видеовстречи лидеров двух стран. В частности, во время онлайн-саммита Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России возле границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

После разговора с главой России Байден пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил, что в случае эскалации со стороны России США и европейские партнеры готовы применить к Кремлю "беспрецедентные санкции" и что американский президент предупредил об этом и Путина.