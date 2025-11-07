"Ответ будет разрушительным": Рютте предупредил Путина

Марк Рютт.

Если Российская Федерация будет атаковать одну из стран-членов НАТО , то ответ Альянса будет "разрушительным".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте интервью Antena 3 CNN .

Он высказался о том, что якобы не верит, что Россия пойдет на атаку против стран НАТО, потому что знает, что не сможет победить.

"А если и сделают, то они знают, что наша реакция будет разрушительной… если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми остальными 31 страной НАТО, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами", – подчеркнул он.

В то же время Рютте отметил необходимость больше инвестировать в оборону, "чтобы убедиться, что мы остаемся такими же сильными".

Напомним, ранее Марк Рютте раскрыл планы Кремля после Украины. По его словам, РФ готовится вместе с другими противниками к «долгосрочному противостоянию». Генсек подчеркнул, что Россия сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами.