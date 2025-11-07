Трамп заявил о «значительном прогрессе» в войне в Украине: у Путина отреагировали

Владимир Путин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования войны в Украине. В Кремле это заявление решили не комментировать, а бросить новую порцию обвинений в адрес Киева.

Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, заявление Трампа "Кремль оставляет без комментариев". Мол, дополнительной детализации по этому вопросу пока нет.

Песков традиционно и нагло обвинил Украину "в нежелании идти по пути политики дипломатического урегулирования". Якобы именно из-за действий Киева возникла пауза в переговорном процессе. По словам представителя "фюрера" Кремля, якобы говорить о взаимном доверии между Москвой и Киевом не приходится.

Кроме того, Песков, забыв о нежелании РФ к миру, цинично заявил, мол, лидеры Европы "провоцируют" украинские власти "на продление боевых действий".

Заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине, а также хвастался тем, как ему удается улаживать международные конфликты.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну – Ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", – сказал президент США.

По его словам, экспорт российской нефти "существенно снизился", а потому, надеется глава Белого дома, стороны конфликта в скором времени остановятся, учитывая большие человеческие потери.