Превентивный ядерный удар по РФ: кто придумал угрозу

О том, как отреагировало информационное пространство об идеях о превентивном ядерном ударе о России, проанализировал Центр противодействия дезинформации.

Примечательно, что призыв украинского президента в виде информационной манипуляции разошелся только в русскоязычном информационном сегменте под заголовком «Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России»

Также этот же нарратив подхватили «нишевые» издания Geopolitics.wiki, Responsible Statecraft, Ticker News, International Business Time и другие. Интересно, что в качестве первоисточника такой новости указанные издания указывают пресс-службе Кремля.

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Мониторинговая группа Центра противодействия информации подчеркивает, что больше всего подобных сообщений появилось именно в русскоязычном информационном сегменте – 65 публикаций в 50 Telegram-источниках.

Ядерный шантаж России

Российская Федерация долгое время шантажирует своим ядерным оружием и Украину, и весь мир. Ситуацию с российским ядерным вооружением постоянно анализируют США, НАТО и другие союзники Украины.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО и другие организации должны ввести превентивные меры, чтобы сделать невозможным дальнейшее нападение на Украину.

В ответ в России после этого началась истерика. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что заявления украинского лидера – это якобы призывы к началу мировой войны. А спикерке МИД РФ Мария Захарова стала видеть в этом "призывы к разжиганию ядерной войны".

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