Превентивний ядерний удар по РФ: хто вигадав загрозу

Президент України Володимир Зеленський заявив про превентивні дії НАТО для стримування російських ядерних ударів.

Про те як відреагував інформаційний простір про ідеї про превентивний ядерний удар про Росії проаналізував Центр протидії дезінформації.

Показово, що заклик українського президента у вигляді інформаційної маніпуляції розійшовся лише у російськомовному інформаційному сегменті під заголовком «Зеленський закликав НАТО завдати превентивного ядерного удару по Росії»

Також цей же наратив підхопили «нішеві» видання Geopolitics.wiki, Responsible Statecraft, Ticker News, International Business Time та інші. Цікаво, що в якості першоджерела такої новини зазначені видання вказують пресслужбу Кремля.

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Моніторингова група Центру протидії інформації підкреслює, що найбільше подібних повідомлень з’явилося саме у російськомовному інформаційному сегменті - 65 публікацій у 50 Telegram-джерелах.

Ядерний шантаж Росії

Російська Федерація протягом тривалого часу шантажує своєю ядерною зброєю і Україну, і увесь світ. Ситуацію з російським ядерним озброєнням постійно аналізують США, НАТО та інші союзники України.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО та інші організації мали б запровадити превентивні заходи, щоб унеможливити подальший напад на Україну.

У відповідь у Росії після цього розпочалася істерика. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що заяви українського лідера - це нібито заклики до початку світової війни. А спікерці МЗС РФ Марія Захарова почала бачити у цьому "заклики до розпалювання ядерної війни".

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