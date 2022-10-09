"Башни Кремля начали рушиться": Арестович объяснил, почему Крымский мост станет водоразделом для РФ

По мнению Арестовича, руководящая верхушка, имеющая отношение к силовым структурам и позволяющая взрывать мосты, решила, что война проиграна, а Путин потерял способность принимать решения.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал подрыв Крымского моста, в частности версию, что россияне сами же устроили взрыв.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

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"По некоторым данным, нуждающимся в подтверждении, хотели снять Шойгу. А Шойгу сделал "финт" и успел назначить Суровикина командующим так называемой "специальной военной операции". В России Генштаб — полностью в подчинении Минобороны", — отметил советник ОП.

Арестович прокомментировал события в Москве, где, по данным Главного управления разведки Украины, арестовывали военных.

"Дивизию Дзержинского действительно частично вводили в Москву. Военные части действительно приводили в боевую готовность. Но, по одной версии, арестовали военных, по другой – никого не трогали. В ближайшее время увидим", – сказал он.

Советник Офиса подтвердил, что за охрану Крымского моста отвечала ФСБ. И ФСБ получила огромную оплеуху, когда уже почти обезвредила своих конкурентов из Минобороны на пути к власти.

"Путин этого не простит. Крымский мост – квинтэссенция его правления, любимая игрушка. И взорвать любимую игрушку, еще и в день рождения – понятно, что он "чуть-чуть" расстроен. Самое интересное – практически нет обвинений украинской стороны. Только очередные заявления. Серьезных претензий МИДа нет и близко", – отметил Арестович.

По его мнению, в ближайшее время в РФ будут разбираться, кто взорвал мост со своих.

"И версия будет примерно такова: они скажут, что разыгрывается 1905 год, проигрыш в войне и часть царской "охранки" решает испугать народ", — добавил советник ОП.

По мнению Арестовича, руководящая верхушка, имеющая отношение к силовым структурам и позволяющая взрывать мосты, решила, что война проиграна, Путин потерял способность принимать решения и нет выхода из ситуации. Поэтому основные усилия она попытается сосредоточить на борьбе за власть и собственность самой России, когда "фюрер уйдет в небытие".

"У меня ощущение, что этот подрыв будет водоразделом по внешней ориентированности России в этой войне на внутреннюю. У меня ощущение, что башни Кремля начали рушиться внутрь, и трезвых и сильных людей гораздо больше начала волновать внутрироссийская повестка дня", – подытожил он.

"Разборки" между российским Минобороны и ФСБ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что взрыв на Крымском мосту устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

Советник главы ОП говорит, что ФСБ хотела арестовать российских генералов, посадив своих людей на ключевые должности, чтобы продолжить войну в том виде, в каком ее понимает.

По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

Между тем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в Москве начались аресты военных . В Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Может ли это быть связано с подготовкой к перевороту или борьбой между "башнями Кремля", а именно между Минобороны РФ и ФСБ — пока не сообщается.

Российский правозащитник Марк Фейгин ранее объяснял, что Путину выгоден конфликт между "башнями Кремля". Пока башни Кремля воюют между собой, для Путина это идеальная ситуация. Он выступает арбитром.

Не исключено, что ситуация могла выйти из контроля диктатора. Предвестником этого мог быть публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Российский политолог и живущий в США публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путину начинают противоречить его ближайшие соратники