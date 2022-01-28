Псаки: РФ может прибегнуть к вторжению в любой момент

Псаки: РФ может прибегнуть к вторжению в любой момент

Соединенные Штаты и НАТО следят за наращиванием и передвижением войск РФ.

В Белом доме внимательно отслеживают ситуацию вблизи границ Украины и продолжают считать, что Россия может прибегнуть к вторжению в любой момент.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Как мы говорили, начиная с прошлой недели, мы видели подготовку и наращивание (российских сил – ред.) на границе (с Украиной – ред.), и что вторжение может произойти в любой момент. С тех пор наша оценка не изменилась", – проинформировала Псаки.

Соединенные Штаты Америки продолжают проводить тесные консультации с европейскими союзниками и партнерами, в том числе по поводу их беспокойства вопросами безопасности.

Также читайте Угроза российского вторжения: как готовятся пограничники

Псаки напомнила, что в начале недели США заявили о готовности дополнительно отправить в Европу 8,5 тыс. военных. Однако, уточнила она, это решение будет принято на основе консультации с союзниками по НАТО.

Представитель Белого дома также заверила, что Соединенные Штаты и НАТО следят за наращиванием и передвижениями войск РФ.

Напомним, в США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и сообщили украинское правительство о содержании ответов на ультиматумы Кремля.

Читайте также:

СНБО: есть ли угрозы функционированию экономики и поводы для полномасштабного вторжения