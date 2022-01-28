Псаки: РФ может прибегнуть к вторжению в любой момент

Соединенные Штаты и НАТО следят за наращиванием и передвижением войск РФ.
В Белом доме внимательно отслеживают ситуацию вблизи границ Украины и продолжают считать, что Россия может прибегнуть к вторжению в любой момент.
Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.
"Как мы говорили, начиная с прошлой недели, мы видели подготовку и наращивание (российских сил – ред.) на границе (с Украиной – ред.), и что вторжение может произойти в любой момент. С тех пор наша оценка не изменилась", – проинформировала Псаки.
Соединенные Штаты Америки продолжают проводить тесные консультации с европейскими союзниками и партнерами, в том числе по поводу их беспокойства вопросами безопасности.
Псаки напомнила, что в начале недели США заявили о готовности дополнительно отправить в Европу 8,5 тыс. военных. Однако, уточнила она, это решение будет принято на основе консультации с союзниками по НАТО.
Представитель Белого дома также заверила, что Соединенные Штаты и НАТО следят за наращиванием и передвижениями войск РФ.
Напомним, в США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и сообщили украинское правительство о содержании ответов на ультиматумы Кремля.
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