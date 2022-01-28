Псакі: РФ може вдатися до вторгнення в будь-який момент

Псакі: РФ може вдатися до вторгнення в будь-який момент

Сполучені Штати й НАТО стежать за нарощуванням та пересуваннями військ РФ.

У Білому домі уважно відстежують ситуацію поблизу кордонів України та продовжують вважати, що Росія може вдатися до вторгнення в будь-який момент.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

"Як ми говорили, починаючи з минулого тижня, ми бачили підготовку та нарощування (російських сил – ред.) на кордоні (з Україною – ред.), і що вторгнення може статися в будь-який момент. Відтоді наша оцінка не змінилася", - поінформувала Псакі.

Сполучені Штати Америки продовжують проводити тісні консультації з європейськими союзниками й партнерами, у тому числі з приводу їхніх занепокоєнь питаннями безпеки.

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Псакі нагадала, що на початку тижня США заявили про готовність додатково відправити до Європи 8,5 тис. військових. Однак, уточнила вона, це рішення ухвалюватиметься на основі консультації із союзниками по НАТО.

Речниця Білого дому також запевнила, що Сполучені Штати й НАТО стежать за нарощуванням та пересуваннями військ РФ.

Нагадаємо, у США врахували позицію Києва щодо російських пропозицій у сфері безпеки і повідомили український уряд про зміст відповідей на ультиматуми Кремля.

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