Путин появился в Китае с ядерным чемоданом (видео)

Президента России Владимира Путина после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином 18 октября сняли на видео в сопровождении офицеров с так называемым ядерным чемоданом, с помощью которого можно отдать приказ о ядерном ударе.

Об этом сообщили Reuters и российские средства массовой пропаганды.

Путина запечатлели на видео, когда в Пекине он шел на другую встречу в окружении охраны. За президентом РФ следовали два российских военно-морских офицера в форме, каждый – с чемоданами.

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"Есть определенные чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина", – сообщили кремлевские пропагандисты под опубликованным видео.

Отмечается, что традиционно ядерный чемодан носит офицер Военно-морского флота России, известный как "Чегет" — назван в честь горы Чегет в Кавказских горах. Чемодан всегда находится рядом с Путиным, однако этот факт редко снимают на видео.

На еще одном видео видно, как российский диктатор выходит из встречи в Пекине в сопровождении военно-морских офицеров. На кадрах Путин улыбается, спускаясь по лестнице.

Путин в Китае появился с ядерным чемоданчиком и это сняли на видео

К слову, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что разведка видит "определенную угрозу" в визите Путина в Китай на форум "Один пояс – один путь".

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