Рассчитано на "туземцев": в Третьей штурмовой высказались по поводу соглашения о полезных ископаемых

Следует учитывать реальную ситуацию и заключить соглашение так, чтобы иметь четкие гарантии, а не очередные декларации.

У Украины, к сожалению, не так много инструментов для так называемых "торгов" с США, однако при заключении соглашения о полезных ископаемых необходимо сформировать правильную цену и условия использования этих ресурсов.

Об этом сказал Максим Жорин "Мосе", экскомандир полка "Азов", подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр.

"Это, на самом деле, довольно грустно, но исходить нужно из той ситуации, которая сложилась. Поэтому не очень поддерживаю категорические возражения на заключение любых соглашений относительно полезных ископаемых. Но учитывая появившуюся в СМИ информацию о предложенных США условиях договора, он таки рассчитан на "туземцев". Чтобы все вычистить не предоставил".

Он подчеркнул, что Украина должна сформировать правильную цену и условия использования этих ресурсов и не отдавать их просто как сырье.

"И не за очередные х***вые декларации", — добавил Максим Жорин.

Напомним, как на днях написали западные СМИ, соглашением о полезных ископаемых президент США Дональд Трамп требует большей доли ВВП Украины, превышающей репарации, наложенные на Германию за Первую мировую войну, что означает экономическую колонизацию Украины. Также заметим, что в соглашении идет речь не только о важных минералах, но и обо всей инфраструктуре: от портов до нефти, газа и большей части ресурсов страны.

В то же время В страна "не отвергла" предложенное соглашение о полезных ископаемых сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, Украина все еще обсуждает предложенное США соглашение о редкоземельных металлах. Ожидается, что это соглашение будет подписано.