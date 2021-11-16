Саакашвил отказался дистанционно участвовать в суде

16 ноября Тбилисский государственный суд рассматривает дело о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от дистанционного включения в судебном процессе 16 ноября.

Об этом сообщает Грузия Online .

По словам судьи Давида Куртанидзе, в пенитенциарное учреждение был направлен запрос с предложением Саакашвили присутствовать на заседании дистанционно, от чего последний отказался, воспользовавшись своим правом.

"В пенитенциарную службу направлен запрос о представлении Михаила Саакашвили в суде или о проведении процесса дистанционно, в этом случае суду не требуется согласие стороны", — сказал Куртанидзе.

16 ноября Тбилисский государственный суд рассматривает дело о незаконном пересечении экспрезидентом государственной границы.

Напомним, Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.

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