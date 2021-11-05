Сбежавшему экспрезиденту Виктору Януковичу сообщили о новом подозрении

Януковичу выдвинули подозрение в организации преступлений против участников Майдана.

Государственное бюро расследований сегодня утром, 5 ноября, сообщило о новом подозрении сбежавшему экспрезиденту Украины Виктору Якуковичу. Ему инкриминируют участие в организации преступной группы против участников Майдана в Киеве в 2014 году.

Об этом идет речь на сайте ДБР.

Как установило следствие, в состав группы входили бывшие чиновники:

МВД,

СБУ,

Вооруженных сил Украины.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. В частности, им инкриминируют:

совершение террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинение участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышение власти и служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, применением оружия и специальных средств и повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконное препятствование организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

В ДБР сообщили, что из-за действий этой преступной группы от 18 до 20 июля 2014 года погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Сообщение о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлено в адрес последних известных мест жительства экспрезидента. Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного уведомления о подозрении Одобрением следователя судьи по результатам рассмотрения ходатайства следователя ДБР 2 августа 2021 года предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главного подозреваемого.

В настоящее время рассматривается ходатайство об избрании в отношении Януковича меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи из Бира доказательства для сообщения о подозрении другим участникам организованной группы во главе с експрезидентом Украины Януковичем за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах.

Напомним, недавно Европейский суд по правам человека начал рассматривать иск бывшего президента Виктора Януковича, против которого возбуждено ряд уголовных дел в Украине. Истецом является бывший президент Украины. В своем заявлении он утверждает, что во время его бегства из Киева 21 и 22 февраля 2014 года два кортежа автомобилей президентской службы безопасности обстреляли неизвестные.

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