Експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу повідомили про нову підозру

Януковичу висунули підозру в організації злочинів проти учасників Револіції Гідності.

Державне бюро розслідувань сьогодні вранці, 5 листопада, повідомило про нову підозру експрезиденту-втікачу України Віктору Якуковичу. Йому інкримінують участь в організації злочинної групи проти учасників Майдану у Києві 2014 року.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Як встановило слідство, до складу групи входили колишні високопосадовці:

МВС,

СБУ,

Збройних Сил України.

Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва від 18 до 20 лютого 2014 року. Зокрема, їм інкримінують:

вчинення терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричинення учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

У ДБР повідомили, що через дії цієї злочинної групи від 18 до 20 липня 2014 року загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента. Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України з метою належного забезпечення підозрюваному права на захист копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам. Ухвалою слідчого судді за результатами розгляду клопотання слідчого ДБР 2 серпня 2021 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно головного підозрюваного.

Нині розглядається клопотання про обрання щодо Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі збирають докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з експрезидентом України Януковичем за вчинення злочинів щодо учасників акцій протесту у 2013–2014 роках.

Нагадаємо, нещодавно Європейський суд з прав людини почав розглядати позов колишнього президента Віктора Януковича, проти якого порушено низку кримінальних справ в Україні. Позивачем є колишній президент України. У своїй заяві він стверджує, що під час його втечі з Києва 21 та 22 лютого 2014 року два кортежі автомобілів президентської служби безпеки обстріляли невідомі.

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