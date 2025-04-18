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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Сибига поговорил с Каллас: что обсудили

Министр также поблагодарил Евросоюз за постоянную политическую поддержку и практическую помощь, которую Брюссель оказывает Украине в условиях полномасштабной войны.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с Каей Каллас

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с Каей Каллас / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел важный телефонный разговор с высокой представительницей ЕС по внешней политике Каей Каллас.

Об этом дипломат сообщил в соцсети Х.

По его словам, стороны скоординировали позиции накануне ряда ключевых международных событий, обсудили результаты переговоров в Париже, а также дальнейшие шаги по установлению справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе.

«Мы также обсудили последние дипломатические усилия, результаты вчерашних переговоров в Париже и следующие шаги по восстановлению мира», — отметил Сибига.

Напомним, в Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел ЕС, чтобы отпраздновать День Европы.

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