Сибига поговорил с Каллас: что обсудили

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с Каей Каллас / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

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Глава МИД Украины Андрей Сибига провел важный телефонный разговор с высокой представительницей ЕС по внешней политике Каей Каллас.

Об этом дипломат сообщил в соцсети Х.

По его словам, стороны скоординировали позиции накануне ряда ключевых международных событий, обсудили результаты переговоров в Париже, а также дальнейшие шаги по установлению справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе.

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«Мы также обсудили последние дипломатические усилия, результаты вчерашних переговоров в Париже и следующие шаги по восстановлению мира», — отметил Сибига.

Напомним, в Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел ЕС, чтобы отпраздновать День Европы.