Сибіга поговорив із Каллас: про що йшлося

Глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Каєю Каллас / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Глава МЗС України Андрій Сибіга провів важливу телефонну розмову з високою представницею ЄС із зовнішньої політики Каєю Каллас.

Про це дипломат повідомив у соцмережі Х.

За його словами, сторони скоординували позиції напередодні низки ключових міжнародних подій, обговорили результати переговорів у Парижі, а також подальші кроки у напрямку встановлення справедливого та всеосяжного миру в Україні та Європі.

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«Ми також обговорили останні дипломатичні зусилля, результати вчорашніх переговорів у Парижі та наступні кроки для відновлення миру», — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ ЄС, щоб відсвяткувати День Європи.