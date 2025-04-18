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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Сибіга поговорив із Каллас: про що йшлося

Міністр також подякував Євросоюзу за постійну політичну підтримку та практичну допомогу, яку Брюссель надає Україні в умовах повномасштабної війни.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Каєю Каллас

Глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Каєю Каллас / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів важливу телефонну розмову з високою представницею ЄС із зовнішньої політики Каєю Каллас.

Про це дипломат повідомив у соцмережі Х.

За його словами, сторони скоординували позиції напередодні низки ключових міжнародних подій, обговорили результати переговорів у Парижі, а також подальші кроки у напрямку встановлення справедливого та всеосяжного миру в Україні та Європі.

«Ми також обговорили останні дипломатичні зусилля, результати вчорашніх переговорів у Парижі та наступні кроки для відновлення миру», — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ ЄС, щоб відсвяткувати День Європи.

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