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Сибіга поговорив із Каллас: про що йшлося
Міністр також подякував Євросоюзу за постійну політичну підтримку та практичну допомогу, яку Брюссель надає Україні в умовах повномасштабної війни.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів важливу телефонну розмову з високою представницею ЄС із зовнішньої політики Каєю Каллас.
Про це дипломат повідомив у соцмережі Х.
За його словами, сторони скоординували позиції напередодні низки ключових міжнародних подій, обговорили результати переговорів у Парижі, а також подальші кроки у напрямку встановлення справедливого та всеосяжного миру в Україні та Європі.
«Ми також обговорили останні дипломатичні зусилля, результати вчорашніх переговорів у Парижі та наступні кроки для відновлення миру», — зазначив Сибіга.
Нагадаємо, у Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ ЄС, щоб відсвяткувати День Європи.