Смогут ли Украина и Россия достичь прочного мирного соглашения: прогноз Financial Times

Киев согласился на инициативу Трампа о 30-дневном перемирии, но чтобы подписать окончательное соглашение, сторонам предстоит согласовать сложные моменты.

Согласившись на предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, Украина изменила свой дипломатический подход к России. Теперь если Кремль решит продолжать боевые действия, стремясь оккупировать еще больше украинских территорий, он рискует оказаться препятствием на пути к миру и навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Financial Times.

До сих пор Путин настаивал, что прекращение огня возможно только вместе с окончательным урегулированием конфликта. И он все еще не показал никаких признаков отказа от своих максималистских требований, которые фактически означают прекращение существования Украины как независимого государства.

Чего на самом деле хотят Москва и Киев

"Кремль хочет обмануть Белый дом и заключить сделку, которая, по мнению американской команды, выглядит так, будто Трамп получает то, что хочет (просто прекращение огня), хотя на самом деле она приведет к тому, чего хочет Россия (российский контроль над Киевом)", — заявил Янис Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности.

По словам Клюге, Украина, тем временем, стремится "развеять иллюзии" США относительно того, на что готова Россия.

Согласие Украины на прекращение огня обеспечило ей более благосклонное отношение со стороны администрации Трампа после того, как симпатии Белого дома несколько недель явно были на стороне Кремля.

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 11 марта, заявил, что его цель — "положить конец этому конфликту таким образом, который будет приемлемым для обеих сторон, устойчивым и обеспечит стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе".

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Если Россия согласится на перемирие, переговоры перейдут к более существенным и конкретным вопросам, но пропасть между Украиной и Россией, похоже, будет очень трудно преодолеть. Поэтому и украинские и западные чиновники опасаются, что Трамп может попытаться принудить Киев к невыгодному миру.

Есть ли шанс договориться о разделе территорий

Рубио в понедельник, 10 марта, заявил, что Киеву придется признать российский контроль над оккупированными территориями, потому что "будет очень сложно" для Украины заставить Россию отступить до границ 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский признал этот момент. При этом он заявил, что Украина никогда официально не признает оккупированные территории российскими, так как это будет поощрением российской агрессии и нарушением международного права.

"Мы не собираемся признавать никакие территории, оккупированные Россией. И мы не забудем об этом вопросе", – сказал Зеленский в среду, 12 марта.

Должна ли Украина оставаться "нейтральной"

Зеленский, похоже, признает, что администрация Трампа скорее всего не согласится на вступление Украины в НАТО, хотя это обязательство внесли в украинскую конституцию еще в 2019 году.

Одним из вариантов было бы приостановление процесса подачи заявки Украины, скажем, на 10 лет. Однако Путин, скорее всего, потребует гарантий нейтралитета, хотя Кремль признал "суверенное право Украины на вступление в ЕС".

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По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия использует секретные каналы, чтобы продвинуть свой сценарий для Украины: конституционно закрепленный "нейтралитет", который позволит Кремлю фактически сделать Киев своей марионеткой по типу Беларуси.

Томас Грэм, который возглавлял российское направление в Совете национальной безопасности США, заявил, что Кремль хочет вернуть Украину "на российскую орбиту", в то время как Киев стремится к интеграции с Западом. Он отметил, что это отражает "два непримиримых взгляда на будущее Украины".

Гарантии безопасности для Украины

Если членство в НАТО для Украины невозможно, Киев хочет гарантий безопасности от своих союзников. Франция и Великобритания уже заявили о своей готовности отправить в Украину миротворцев, но они хотят получить "поддержку" от США, которую Вашингтон пока отказывается предоставить.

По словам бывшего высокопоставленного российского чиновника, знакомого с ситуацией, Кремль никогда не согласится на размещение в Украине миротворцев из стран НАТО и предпочтет продолжить войну. Но если все таки удастся достичь мирного соглашения с Украиной, Путин не будет возражать против любых двусторонних соглашений в сфере безопасности, заключенных Киевом с западными странами.

Источник подчеркнул, что введение в Украину европейских миротворческих войск были бы равносильны "квазичленству в НАТО", а потому неприемлемы для Кремля.

Демилитаризация Украины

Настойчивое стремление России ограничить численность вооруженных сил Украины всего лишь 50 000 человек, а также запрет на размещение ракет большой дальности стали одними из проблем, которые помешали мирным переговорам в 2022 году.

Российские чиновники неоднократно говорили о необходимости устранения любых будущих "угроз" со стороны Украины. Для Киева и Европы это говорит о том, что Россия намерена перевооружиться и завершить свое завоевание Украины позже.

Но почти миллионная украинская армия – это сейчас самый ценный актив Киева, от которого он не согласится отказаться. Европа тоже заинтересована вооружить Украину до зубов, потому что Украина будет первой линией обороны в случае нового российского вторжения.

А учитывая сложности с размещением там западных войск, союзникам Украины будет проще помочь ей содержать мощную армию, что, возможно, будет лучшей гарантией безопасности.

Напомним, по мнению аналитиков, если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, то, очевидно, она может использовать его для перегруппировки своих войск и накопления ракет, дронов и другого вооружения. Это позволит оккупантам собрать силы для более мощного удара и продолжения войны против Украины.

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